Abraaj Holdings, Abraaj Investment Management Limited und Colony Capital, Inc. treffen erfolgreiche Vereinbarung über Transaktion

- Colony Capital, Inc. stimmt zu, das Management mehrererzentraler Fonds zu übernehmen- Transaktion umfasst auch die Übernahme der Beteiligungen und derMittel in und Verpflichtungen für diese Fonds von Abraaj- Transaktion beinhaltet Übergangslösung zur Unterstützung derverbleibenden FondsDubai, Vereinigte Arabische Emirate und Los Angeles(ots/PRNewswire) - Abraaj Holdings, Abraaj Investment ManagementLimited (zusammen die "Gruppe") und Colony Capital, Inc., (NYSE:CLNY) ("Colony" oder das "Unternehmen") geben durchPricewaterhouseCoopers und Deloitte, den gemeinsamen vorläufigenInsolvenzverwalter der Gruppe, bekannt, dass sie eine Vereinbarungüber die wesentlichen Bedingungen für den Verkauf und Kauf derFondsmanagement-Geschäftsbereiche Lateinamerika, Sub-Sahara-Afrika,Nordafrika und Türkei der Gruppe getroffen haben sowie über dieKommanditbeteiligungen der Gruppe in den zugrundeliegenden Fonds.Außerdem wird im Rahmen der Vereinbarung eine Übertragung desPersonals aus den acht Niederlassungen erfolgen.Colony bestätigte ebenfalls, auf Interimsbasis weitere, nichtakquirierte Fonds der Gruppe zu beaufsichtigen, damit für die Gruppeund alle daran Beteiligten eine umfassende globale Lösungbereitgestellt wird.Die Vereinbarung hat im Grundsatz die regulatorische Zulassungerhalten und man erwartet, dass sie nach der Genehmigung durch denGrand Court der Cayman Islands neben weiteren üblichen Genehmigungenzum Abschluss gebracht wird. Laut Planung soll die Transaktion biszum 1. Juli abgeschlossen werden.Colony ist eine führende globale Investmentmanagement-Firma.Colony verfügt über signifikante Beteiligungen im Gesundheitswesen,in der Industrie und im Hotellerie-Sektor, neben anderenPrivate-Equity-Beteiligungen und Anleiheinvestitionen mit einemeingebetteten Investmentmanagement-Geschäft für Institutionen undPrivatkunden. Der Investmentmanager wurde 1991 von Thomas J. Barrack,Jr. gegründet.Abraaj wurde im Jahr 2002 von Arif Naqvi gegründet und entwickeltesich zu einem führenden Private-Equity-Investor in Wachstumsmärktemit einer regionalen Präsenz, die sich über Lateinamerika bis hin zuSüdostasien erstreckte. Die Gruppe verfügt über Investments, zu demein Portfolio mit reiferen Unternehmen gehört, die diverse Branchenwie Finanzdienstleistungen, FMCG, Industrieunternehmen,Gesundheitswesen, Bildung, Fertigung und Logistik abdecken.Tom Barrack, Executive Chairman von Colony Capital, Inc., sagte:"Wir freuen uns sehr über die Erarbeitung dieser umfassenden globalenLösung für Abraaj und seine Beteiligten und wir sind sehrzuversichtlich, dass dies den Prozess des Wiederaufbaus auf allenSeiten in Gang setzen kann und auch ein Ende der Spekulationenbedeutet, die sich in den letzten Monaten um Abraaj gerankt haben."Arif Naqvi, Gründer von The Abraaj Group, fügte hinzu: "DieErnennung des gemeinsamen vorläufigen Insolvenzverwalters und derBeginn des Verfahrens zur Restrukturierung der Firma, die wir überdiverse Märkte hinweg betrieben haben, ist ein Moment des Innehaltensund der Reflexion, aber auch ein Moment der Zufriedenheit, denn wirwissen, dass die im Laufe der Jahre aufgebauten Teams und dieUnternehmen, in die wir mit Stolz investiert haben, jetzt eine klardefinierte Zukunft und ein gutes Zuhause vorfinden werden, mit demdie nächste Phase dieses Weges sichergestellt und behütet werdenkann."Selcuk Yorgancioglu und Omar Lodhi, Co-Chief Executives von AbraajInvestment Management Limited, erklärten: "Wir freuen uns über denAnschluss an die Plattform und das Team von Colony. Auf diese Weisekönnen wir unsere Geschäftsbereiche weiter kontinuierlich in denrasant wachsenden Märkten aufbauen, in denen wir uns seit über zweiJahrzehnten engagiert haben."Michael Jervis, Partner bei PricewaterhouseCoopers und gemeinsamervorläufiger Insolvenzverwalter von Abraaj Holdings, sagte: "Diesmarkiert einen wichtigen Meilenstein, um die übergeordneten Ziele dervorläufigen Liquidation und der Restrukturierung zu erreichen, so wiesie laut Gerichtsbeschluss festgelegt wurden. Wir werden uns mitunseren Kreditoren in den kommenden Tagen über diese geplanteTransaktion beraten, bevor wir die Billigung durch das Gerichteinholen."Stuart Sybersma, Partner bei Deloitte und gemeinsamer vorläufigerInsolvenzverwalter von Abraaj Investment Management Limited ("AIML"),sagte: "Wir sind sehr zufrieden, dass wir einen Verkauf vonbestimmten Geschäftseinheiten und Vermögenswerten von AIML in sokurzer Zeit vereinbaren konnten. Im Einklang mit unserem Mandat zurRestrukturierung wird so ermöglicht, dass diese Geschäftseinheitenweiterhin handeln können. Damit wird die Kontinuität derDiensterbringung für Investoren und die Arbeitsplätze für dieMitarbeiter sichergestellt, die in diesen Regionen beschäftigt sind.Der nächste Schritt ist die Erlangung der Genehmigung zur Transaktiondurch das Gericht der Cayman Islands, die in beschleunigter Formvorgenommen werden soll."Pressekontakt:für Colony Capital, Inc. richten Sie bitte an:Blicksilver P.R.Kristin CelauroTel.: +1 732 433 5200E-Mail: kristin@blicksilverpr.comInformationen zu Colony Capital, Inc.Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) ist eine der weltweit führendenImmobilien- und Investmentmanagement-Gesellschaften. Das Unternehmenverfügt über bedeutende Immobilienanlagen in den MarktsektorenGesundheitswesen, Industrie und Hotellerie, über weitere Beteiligungs-und Anleiheinvestitionen und einen eingebettetenInvestmentmanagement-Geschäftsbereich für Institutionen undPrivatkunden. Das Unternehmen betreut derzeit Vermögenswerte in Höhevon 43 Milliarden USD und verwaltet Kapital im Auftrag seinerAktionäre sowie für institutionelle und private Investoren in privatenFonds, nicht-gehandelten und gehandelten Real-Estate-Investment-Trustsund eingetragenen Investmentgesellschaften. Die zentralenNiederlassungen der Firma befinden sich in Los Angeles und New Yorkund sie beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in weiteren Büros in 18Städten und zehn Ländern. Weitere Informationen über das Unternehmen,die Geschäftsführung und die Geschäftsbereiche findet man unterwww.clny.com.Die Umfirmierung des Unternehmens in Colony Capital, Inc., dieÄnderung des NYSE-Börsensymbols von CLNS zu CLNY und die Änderung derWebseite von www.clns.com zu www.clny.com tritt am 25. Juni 2018 inKraft.Original-Content von: The Abraaj Group, übermittelt durch news aktuell