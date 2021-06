About You oder Zalando? Die fundamentale Bewertung könnte eine Rolle spielen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

About You und Zalando (WKN: ZAL111) bedienen ähnliche Märkte. Bei beiden Unternehmen geht es um den E-Commerce. Beziehungsweise genauer gesagt um den Modeversandhandel, der zwar eine Nische ist, allerdings in diesem Markt durchaus eine Bedeutung hat.

Foolishe Investoren können in Zukunft von beiden Chancen profitieren. Die Zalando-Aktie ist bereits seit einigen Jahren börsennotiert. About You hingegen startet in wenigen Tagen seine Karriere als börsennotiertes Unternehmen. Das schafft vor allem eines: Vergleichswerte.

Aber sollten Foolishe Investoren eher auf die Aktie von Zalando oder doch eher auf About You setzen? Eine interessante Frage, bei der die fundamentale Bewertung durchaus eine Rolle spielen könnte.

Zalando vs. About You: Die aktuelle Bewertung

Grundsätzlich können wir festhalten, dass beide Aktien potenziell wie Wachstumsaktien bewertet sind. Das ist jedoch alles andere als verkehrt, im Endeffekt gehören die beiden E-Commerce-Akteur schließlich genau in diese Kategorie.

Zalando kommt gegenwärtig auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,1 Mrd. Euro gemäß den Daten von finanzen.net. Dem stand zuletzt ein Jahresumsatz in Höhe von rund 8 Mrd. Euro gegenüber. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beläuft sich entsprechend auf einen Wert von knapp über 3. Ein durchaus solides Bewertungsmaß für einen in Europa führenden E-Commerce-Akteur in der Modenische.

About You peilt bei dem eigenen Börsengang hingegen ein Bewertungsmaß in einer Spanne zwischen 3,6 und 4,4 Mrd. Euro an. Gemäß weiteren Daten von finanzen.net lag der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 bei ca. einer Milliarde Euro. Oder anders ausgedrückt: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist mit einer Spanne zwischen 3,6 und 4,4 ein wenig teurer.

Natürlich könnte About You im Vergleich zu Zalando einen Vorteil besitzen. Eine kleinere, womöglich dynamischere Ausgangslage könnte sich in einem stärkeren Wachstum bemerkbar machen. Jedoch zeigt der erfahrene Börsenveteran mit seiner europaweit führenden Marktposition, dass hier womöglich mehr Qualität und stärkere Netzwerkeffekte vorhanden sind. Solche Feinheiten könnten daher nicht so viel Gewicht besitzen, wie man vielleicht glauben mag.

Was sagt das über die Aktien aus?

Die Frage, ob man in die Aktie von Zalando oder von About You investieren sollte, ist daher gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn du mich fragst, könnte der neue Börsenaspirant natürlich eine Chance besitzen, den führenden E-Commerce-Akteur outzuperformen. Die vergleichsweise kleine Ausgangslage könnte eine Einladung hierfür sein.

Wer jedoch auf ein starkes Netzwerk und ein gefestigteres Geschäftsmodell setzen möchte, der ist jedoch bei Zalando an einer vielversprechenden Adresse. Zumindest bis jetzt. Vielleicht verändert sich der Markt des Modeversandhandels in Zukunft in Europa ja noch. Mit dem Börsengang von About You bekommt der führende Akteur jedenfalls auch mit Blick auf die Börse einen neuen Konkurrenten. Beziehungsweise einen interessanten Peer als Vergleichswert.

Der Artikel About You oder Zalando? Die fundamentale Bewertung könnte eine Rolle spielen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2021