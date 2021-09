About You hebt Umsatzprognose an

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler About You wird optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Anlässlich der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen zum zweiten Geschäftsquartal (bis Ende August) hob das SDax -Unternehmen seine Umsatzprognose an.



Das Management erwarte für das Gesamtjahr nun einen Umsatz von 1,725 bis 1,775 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen in Hamburg mit. Zuvor war die oberere Hälfte der Spanne von 1,63 bis 1,75 Milliarden Euro angestrebt worden. Die Prognose für das bereinigte Ebitda wurde bestätigt.

Die finalen Geschäftszahlen für das vergangene Geschäftsquartal will About You am 9. November vorlegen./lew/stk