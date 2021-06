About You: IPO rückt näher – Milliardenbewertung winkt!

About You schafft Fakten zum nahenden Börsengang im Juni: 600 Millionen Euro Einnahmen aus neu ausgegebenen Anteilen peilt das Hamburger Fashiontech-Startup mindestens an.

Börsenbewertung voraussichtlich circa 4 Milliarden Euro

About You will seine neuen Aktien zwischen 21 und 26 Euro platzieren. Das bedeutet, dass der Online-Retailer mindestens 600 Millionen Euro vor Kosten erlösen wird. Das mittlere Ende der Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von rund 4 Milliarden Euro, so About You in der Mitteilung. Darüber hinaus ...





