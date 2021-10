About You-Aktie: 10 Mio. DACH-Kunden – auch für Investoren ein Grund zum Feiern?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die About You-Aktie (WKN: A3CNK4) ist noch immer in ihrer Honeymoon-Phase nach dem Börsengang. Oder möglicherweise bereits ein wenig im Kater-Modus. Nachdem der IPO doch vergleichsweise gut über das Parkett gegangen ist, korrigierten die Anteilsscheine bis jetzt um knapp über 20 %.

Aber ist das bloß der Aktienkurs der About You-Aktie? Oder möglicherweise eine fundamentale Schwäche? Eigentlich nicht. Jüngste Wachstumszahlen sind weiterhin beständig und von Zuwächsen geprägt gewesen. Außerdem kann der E-Commerce-Akteur einen wichtigen Meilenstein feiern. Wobei Feiern offenbar das richtige Stichwort ist. Riskieren wir einen Blick darauf, ob auch Investoren bei dieser Party mitmachen sollen.

About You-Aktie: 10 Mio. DACH-Kunden!

Wie das Management von About You am 15. Oktober dieses Jahres mitgeteilt hat, steigt derzeit eine Feier anlässlich des Zehnmillionsten DACH-Kunden. DACH ist dabei die Umschreibung für Deutschland, Österreich und die Schweiz, falls dir das nichts sagt. Also entsprechend die weitgehend deutschsprachige Region Europas.

Innerhalb dieser Feier zelebriert das Management diese Ausgangslage mit einigen Special Events. Im Kern geht es darum, dass die Nutzer einen Beitrag posten und an einem Auswahlprozess mitwirken konnten. Neben 15.000 Euro für die Gewinner gibt’s außerdem eine Werbekampagne im DACH-Raum. Vielleicht eine Möglichkeit, um dieses Ökosystem zu festigen oder weiter auszubauen. Es winkt schließlich ein bisschen Geld und ein Quäntchen Fame.

Ob Investoren diesen Meilenstein bei der Aktie von About You allerdings jetzt feiern sollten? Zumindest können wir sagen, dass es sich bei den aktiven Kunden um einen Richtwert vom März dieses Jahres handelt. Das heißt, er könnte schon vergleichsweise alt sein. Interessant ist außerdem, wie sich der E-Commerce-Akteur damit im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Möglicherweise der wichtigste Blickwinkel an dieser Stelle.

Blicken wir auf Zalando …

Um es fair zu machen: Nehmen wir einfach die 10 Mio. aktiven Kunden, im letzten Quartal sprach das Management von About You von 9,2 Mio. Kunden, die in den vergangenen zwölf Monaten geshoppt haben. Trotzdem: Ein Vergleich mit Zalando (WKN: ZAL111) muss für die Reichweite und das Ökosystem zwangsläufig her.

Der Konkurrent kommt derzeit auf einen Kundenkreis von 45 Mio. Nutzern konzernübergreifend. Das zeigt mir, dass hier mit einigen Einschränkungen bei der Vergleichbarkeit doch ein größeres Ökosystem existiert. Möglicherweise kann es Raum für mehr als einen Fashion-E-Commerce-Akteur innerhalb Europas und in der DACH-Region geben. 10 Mio. Kunden ist zudem keine Kleinigkeit. Trotzdem: Unternehmensorientiert könnte es Alternativen mit einem stärkeren Kosmos geben. Das nehme ich zumindest als Investor an dieser Stelle mit.

