Abnehmen ohne Diät / Gesunde Vielfalt mit Bewegung und natürlicher Ernährung

Fresno, Kalifornien (ots) -"Nachhaltig Abnehmen geht nur ohne Diät", sagt derErnährungsmediziner Dr. Matthias Riedl. "Denn wer sein persönlichesWohlfühlgewicht langfristig halten möchte, kommt an einerLebensstilumstellung nicht herum." Denn leider ist der Körper vonUrzeit auf Überleben mit möglichst viel Reserve gepolt: Reduziert mandie Nahrungsaufnahme, signalisiert der Hormonstatus "Hunger". Für denKörper ist das letzte Höchstgewicht immer die Messlatte, zu der erwieder zurück will. Auch Jahre nach einer erfolgreichenGewichtsreduktion. Das macht das Durchhalten so schwer.Zehn Tipps zum Abnehmen1. Radikal-Diäten bringen nichts: Es reicht, 20 Prozent derGewohnheiten zu ändern, um nachhaltig das Gewicht zu reduzieren (1bis 2 Kilo pro Monat).2. Jede Mahlzeit muss satt machen. Mit Hungern ist auf Dauerniemandem geholfen.3. Ich empfehle, bei jeder Mahlzeit einen Anteil von 50 ProzentGemüse, 30 Prozent Proteinen und 20 Prozent Kohlenhydrate und gesundeFette.4. Machen Sie sich zu Beginn bewusst, was Sie essen und trinken undwie viel Kalorien es hat. Damit bekommen Sie wieder ein Gefühl fürdie richtige Wahl der Lebensmittel und die richtigen Portionen.5. Machen Sie sich einen Plan, was Sie Stück für Stück ändernmöchten. Kleine Änderungen bringen auf Dauer viel und verhindernMuskelabbau und Jo-Jo- Effekt.6. Eine Handvoll Nüsse wie Mandeln und Pistazien sind hervorragende,natürliche Snacks, die lange sättigen - für den kleinen Hungerzwischendurch.7. Seien Sie nicht zu hart zu sich selbst. Rückschläge sind normalund Verbote bringen nichts.8. Sattmacher: Aufgrund ihrer hohen Energiedichte und ihres Protein-und Ballaststoffgehalts sättigen Nüsse besonders gut.9. Wer Pistazien schält, sieht genau, wie viel er gegessen hat. Inaktuellen Studien gibt es Hinweise darauf, dass dieser visuelleEffekt dazu führt, dass man insgesamt weniger Pistazien isst, undsomit auch weniger Kalorien zu sich nimmt.10. Slow-Food: Durch das Schälen von Pistazien isst man bewusster. Ineiner Studie nahmen Teilnehmer im Schnitt 40 Prozent weniger Kalorienzu sich, wenn sie ungeschälte anstatt geschälter Pistazien aßen.