Abnehmen - kleine Tricks mit großer Wirkung (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Will man abnehmen, muss man sich mehr bewegen und seine Ernährungumstellen. Schön und gut und allgemein bekannt. Wir aber haben kleinealltagstaugliche Tricks mit großer Wirkung, die sich schnell und ohneMühe umsetzen lassen. Dagmar Ponto berichtet:Sprecherin: Eine vollkommen unkomplizierte Abnehm-Hilfe ist, zuMahlzeiten einen kleineren Teller zu wählen, denn Studien habenbelegt, dass die verspeiste Portion um ein Drittel kleiner ausfällt,wenn der Teller nur halb so groß ist, schreibt das Apothekenmagazin"Diabetes Ratgeber". Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle hat nochweitere gute Tipps:0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 21 Sekunden"Erstens beim Kuchen backen. Verwenden Sie doch einfach mal einDrittel weniger Zucker. Das werden Sie geschmacklich kaum merken, undSie können zum Beispiel das Fett ersetzen mit Joghurt-Butter oderDiät-Margarine. Der zweite Tipp ist: Wählen Sie doch öfter Kartoffelnals Beilage, gekochte Kartoffeln, denn Sie haben deutlich wenigerKalorien als Nudeln oder Brot."Sprecherin: Bevor man ins Bett geht, muss man Zähne putzen, damitsie topp gepflegt sind. Was aber hat zeitiges Zähne putzen mitAbnehmen zu tun?0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 17 Sekunden"Also, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich binirgendwie abends froh, wenn ich mal meine Zähne geputzt habe. Dasheißt, wenn Sie gleich nach dem Abendessen, nach dem letzten BissenIhre Zähne putzen, dann ist das so einen innere Sperre, dass Siedanach beispielweise Süßigkeiten essen, denn dann müssten Sie ja nochmal putzen. Und wer will das schon?"Sprecherin: Warum hilft es, große Pausen zwischen den einzelnenMahlzeiten einzuhalten?0-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden"Wer ständig isst, nimmt logischerweise natürlich auch mehrNahrung auf, als wenn er seine Mahlzeiten auf drei Mal am Tagverteilt. Drei Mahlzeiten zu essen, trainiert den Stoffwechsel. Esist also gut, wenn der Körper da mal Pause hat. Eine guteOrientierung ist, etwa fünf Stunden zu warten, bevor man die nächsteMahlzeit isst."Abmoderationsvorschlag:Und noch ein kleiner, aber effektiver Tipp vom "DiabetesRatgeber": Schlafen Sie sieben bis acht Stunden pro Nacht, denn wermüde aufsteht, isst tagsüber locker 300 Kalorien mehr.

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell