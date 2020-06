Abnehmen vor Publikum: / Influencer testen das 6-wöchige OPTIFAST® KONZEPT (FOTO)

Frankfurt (ots) - Aufbruch in Richtung Wohlfühlgewicht, ein neues Lebensgefühl mit viel Bewegung entwickeln: Nach den Einschränkungen während der Coronakrise - die so manchen Menschen ein paar überflüssige Kilos beschert haben - wollen vier Influencer von Mitte Juni bis Ende Juli vor Publikum abnehmen. Follower können Sabrina (@_fashionsabs), Bella (@bellaaswelt), Sina-Laureen (@sina.laureen.official) und Stella (@stellasieger) auf Instagram beim Abnehmen mit dem OPTIFAST® KONZEPT begleiten.Bewusste Ernährung und mehr Bewegung führen nicht nur zu gesundheitlichen Veränderungen, sondern sorgen auch für ein gutes Gefühl. Nach Wochen zu Hause machen sich Sabrina, Bella und Sina-Laureen jetzt auf den Weg zum persönlichen Wohlfühlgewicht. Stella hat das Konzept bereits Anfang des Jahres getestet und will nun die gelernten Strategien anwenden, um ihr Gewicht zu halten. "Ich würde es wieder machen. Ich hoffe halt, dass ich jetzt mit den neuen Ernährungs-Tipps und -Tricks dann auch mein Wunschgewicht halten kann", so Stella nach ihrer Diät.Das auf 6 Wochen ausgelegte OPTIFAST® KONZEPT richtet sich an Menschen mit leichtem Übergewicht und ohne Vorerkrankungen, die eine ärztliche Betreuung erfordern würden. Es kombiniert Ernährungswissen, Bewegungspläne und Verhaltensstrategien mit Diätprodukten aus der Apotheke. Ein neues Handbuch mit Konzept-Update liefert einen alltagstauglichen "Fahrplan", der Abnehmwillige Schritt für Schritt mit ausführlichen Anregungen zum Thema Verhalten, Ernährung und Bewegung sowie mit Rezeptideen durch die sechs Wochen führt. Es soll alle Abnehmwilligen noch besser beim Durchhalten und bei der individuellen Veränderung der Gewohnheiten unterstützen. Zusätzlich liefert ein kostenloser digitaler Motivator auf Wunsch täglich via WhatsApp motivierende Tipps und Tricks für die gesamten sechs Wochen und bereitet den Nutzer auch auf die Zeit nach dem sechswöchigen Konzept vor. Ziel des ganzheitlichen Ansatzes des OPTIFAST® KONZEPTs ist eine Gewichtsabnahme durch eine langfristige Umstellung des Lebensstils auf kalorienarme, selbstzubereitete Mahlzeiten, mehr Bewegung und Sensibilisierung für Verhaltensmuster.Weitere Informationen gibt es unter http://www.optifast.de .Nestlé Health ScienceOPTIFAST® ist eine Marke von Nestlé Health Science. Das Unternehmen bietet Ernährungslösungen für Personen mit spezifischen diätetischen Bedürfnissen. Nestlé Health Science wurde 2011 gegründet. Der Fokus liegt auf der Förderung der Bedeutung der Ernährungstherapie, um die Zukunft des Gesundheitsmanagements für Verbraucher, Patienten und das Fachpublikum im Gesundheitswesen grundlegend zu verändern. Durch Investitionen in Innovationen und mittels modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse will Nestlé Health Science auf der Grundlage absolut sicherer Ernährungstherapien eine neue Branche etablieren, die die Lücke zwischen Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie schließt und damit Verbesserungen für die Lebensqualität und einen erwiesenen klinischen und gesundheitsökonomischen Mehrwert schafft.Pressekontakt:Christiane ViriyachittPR OPTIFAST®CVPR | Philippsbergstraße 36 | 65195 WiesbadenTelefon: +49 611 17474 72 | Mail: c.viriyachitt@cvpr.deDr. Ulrike SprengelCorporate Communications | Gesundheit und ErnährungNestlé Deutschland AG | Lyoner Straße 23 | 60523 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 6671 2460 | Mail: ulrike.sprengel@de.nestle.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128002/4633948OTS: Nestlé Health Science (Deutschland) GmbHOriginal-Content von: Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell