Ablo wurde von Google zur App des Jahres gekürt

Gent, Belgien (ots/PRNewswire) - Video-Chat-App, um neue Freunde in der ganzenWelt zu finden, ist die beste Google App von 2019Mit der Chat-App Ablo, die im Januar dieses Jahres gelauncht wurde, lassen sichneue Freunde in der ganzen Welt gewinnen. Ablo erlaubt es, mit den neugewonnenen Brieffreunden auf der eigenen Muttersprache zu chatten, da die Appjeden Text automatisch übersetzt. Bei Videoanrufen werden automatisch Untertitelangezeigt, um das Gespräch in Gang zu halten.Neue Städte und Länder auf allen Kontinenten lassen sich spielerisch entdecken,von Paris bis Rio de Janeiro. Man trifft Leute, die über ihr Land und ihreBräuche erzählen. Man kann lokale Tipps für bevorstehende Reisen sammeln,Lieblingsmusik austauschen, mehr über die Lieblingspizzabeläge eines neuenFreundes erfahren oder einfach bequem von zu Hause aus durch die Weltreisen."Wir lieben es, Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt miteinander zuverbinden und Grenzen zu verwischen. Von Google zur besten App gekürt zu werden,krönte die Arbeit unseres gesamten Teams, das so viel Mühe und Hingabe in dieSache gesteckt hat."Joost Roelandts - CEOLaut Google setzte sich in diesem Jahr eine App wirklich von den anderen ab. Siehabe mit ihrem wunderschönen Design und durchdachten Konzept besondersbeeindruckt. Deshalb sei Ablo als beste App 2019 gewählt worden. Google gefielAblos Mission, unwahrscheinliche Verbindungen herzustellen und dazu zuermutigen, etwas über unbekannte Kulturen zu erfahren.Ablo, besonders beliebt bei der Gen-Z, den 18- bis 26-Jährigen, wurde seitseiner Einführung über 6,5 Millionen Mal in mehr als 180 Ländern heruntergeladenund schafft täglich über 50.000 Freundschaften. Ablo kann sowohl unter iOS alsauch unter Android kostenlos heruntergeladen werden. Eine Web-Version stehtebenfalls unter https://ablo.live zur Verfügung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1056165/Ablo_Maria_Vanina.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1056166/Ablo_Rafael_Delgado.jpgLogo- https://mma.prnewswire.com/media/1056169/Ablo_Logo.jpgPressekontakt:Joost RoelandtsCEO Massive Media+32478272360press@ablo.liveWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139908/4475529OTS: AbloOriginal-Content von: Ablo, übermittelt durch news aktuell