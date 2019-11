Ablenkung verursacht jeden 10. Unfall in Deutschland (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Im Straßenverkehr gibt es viele Gefahrenquellen.Alkohol, Drogen, Müdigkeit und zu schnelles Fahren - das sind Unfallursachen,die in der öffentlichen Wahrnehmung überwiegen. Eine zentrale Gefahr wird dabeisehr häufig unterschätzt: die Ablenkung. Das bestätigen aktuelle Daten erneut:Auf Deutschlands Straßen verursacht Ablenkung jeden zehnten Unfall oder führt zueiner gefährlichen Situation. Damit stellt die Ablenkung statistisch geseheneine ebenso große Gefahr dar wie zu schnelles Fahren. Das ist das Ergebnis einerStudie des Forschungsinstituts infas quo im Auftrag der DA Direkt Versicherung.Laut aktueller DA Direkt Statistik haben drei Ablenkungs-Faktoren einensignifikant hohen Einfluss darauf in einen Unfall oder in eine gefährlicheSituation zu geraten: Dazu zählen die Nutzungshäufigkeit des Smartphones, einegereizte Stimmung im Auto und die eigene Angst des Fahrers davor, dass andereVerkehrsteilnehmer eine Gefahr darstellen. In Summe können so rund zwei Drittel(60%), der durch Ablenkung verursachten Unfälle erklärt werden. Nichtüberraschend belegen die Daten ebenfalls, dass mit jedem Jahr, das die Befragtenälter werden, sie seltener in Unfälle oder gefährliche Situationen verwickeltsind. Anders ausgedrückt, je jünger, desto gefährlicher.Überraschende Studienergebnisse: Technische Ausstattung von Autos führt zu mehrAblenkungNach eigener Einschätzung sind über die Hälfte der deutschen Autofahrer häufigbis sehr häufig abgelenkt. Aber nur wer die Ablenkungsursachen kennt und richtigeinschätzt, kann sich in vielen Fällen entsprechend verhalten und einerUnaufmerksamkeit während der Fahrt bewusst entgegensteuern. Das Bewusstsein fürdie Gefahrenquelle Ablenkung ist wichtig, da die Studie überraschende Ergebnisseoffenlegt: Bemerkenswert ist beispielsweise, dass die Ausstattung mittechnischen Geräten, wie Bordcomputer oder Head-Up-Display, die den Fahrerentlasten und helfen sollen, den Effekt haben, dass Autofahrer häufiger Unfälleverursachen. Dies liegt daran, dass die Bedienung offensichtlich stark ablenkt.Ablenkungsursache Nummer 1 bleibt das SmartphoneAus der Untersuchung der DA Direkt Versicherung und infas quo geht weiterhervor, dass die stärkste Ablenkung insgesamt vom Smartphone ausgeht - fast dieHälfte der Befragten nutzt es sehr häufig während der Fahrt (43%). Egel obTelefonate geführt oder sogar Bilder und Nachrichten auf Social Media gepostetwerden, die Bedienung des Smartphones während der Fahrt lenkt stark vomStraßenverkehr ab. In Deutschland gilt jedoch eindeutig per Gesetz: DasTelefonieren mit dem Smartphone am Ohr ist verboten. Sind Smartphone oderNavigationssystem in einer entsprechenden Halterung montiert, heißt es imaktuellen Gesetzestext, dass der Blick des Fahrers nur kurz auf dem Gerätverweilen darf, soweit es die Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnisseerlauben. Interessant ist, dass laut Untersuchung jeder vierte Autofahrer (24%)während der Fahrt Google Maps auf dem Smartphone als Navigationssystem nutzt.Mehr als ein Drittel (37%) der deutschen Autofahrer sind durch Podcast undHörbuch abgelenkt.Diverse Praxisbeispiele belegen die unzähligen Möglichkeiten, sich beimAutofahren ablenken zu lassen. Dabei werden Nebentätigkeiten sehr häufigunterschätzt: Es sind die scheinbar harmlosen Dinge, die Autofahrer während derFahrt machen, diese sorgen aber oft für Unaufmerksamkeit und Ablenkung - dasbelegen die Studienergebnisse. So kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass mehrals ein Drittel (37%) der deutschen Autofahrer durch Podcasts und Hörbücherablenkt ist. Auch das Flirten während der Fahrt lenkt jeden Zehnten ab (9%).Genauso häufig ist Essen oder Trinken während der Fahrt für die Ablenkungverantwortlich (11%). Nicht zu unterschätzen sind aber auch aktuelle Trends:Laut der Studie sorgt das intensive Rauchen von E-Zigaretten für erhöhteAblenkung und steigert somit die Unfallgefahr ebenfalls sehr deutlich.Peter Stockhorst, Chef der DA Direkt Versicherung, zur Studie: "Die Gefahren,die von der Ablenkung im Straßenverkehr ausgehen, werden schlicht unterschätztoder gar ganz verkannt. Die Folge ist ein stark gesteigertes Unfallrisiko.Sensibilisierung durch fundierte Aufklärung ist der wichtigste Schritt für einesichere Autofahrt. Es gilt aufzuzeigen, welche Ablenkungsfallen imStraßenverkehr und im Umgang mit Mitfahrern, smarter Technik undNebentätigkeiten lauern. Hier setzt die bundesweite, repräsentativeOnline-Studie des Forschungsinstituts infas quo im Auftrag der DA DirektVersicherung an."Frauen unterschätzen und Männer überschätzen Bremsweg in einer GefahrensituationBereits wenige Sekunden Ablenkung haben starke negative Auswirkung auf dieKonzentration am Steuer. Bei Tempo 80 legen Autofahrer in zwei Sekunden mehr als40 Meter Wegstrecke zurück. Drei Sekunden bei 120Km/h bedeuten rund 100 MeterBlindfahrt. Auf die Frage 'was meinen Sie, wie viel Strecke legen Sie in 3Sekunden - blind für das eigentliche Verkehrsgeschehen - zurück?' zeigten sichin der Studie geschlechterspezifische Unterschiede. Bei einer durchschnittlichenAutobahnfahrt mit 120Km/h unterschätzten Frauen den tatsächlichen zurückgelegtenWeg. Männer neigen dazu die Distanz zu überschätzen.HintergrundinformationIn 2018 starben in Deutschland 3.275 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr.Laut den Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sind dies 95Todesopfer mehr als noch in 2017 (+3%). Damit stieg die Zahl der Verkehrstotennach zwei Jahren Rückgang wieder an. Weitere 396 000 Menschen wurden beiVerkehrsunfällen verletzt, das waren 5 706 Verletzte mehr als 2017 (+1,5 %).Die DA Direkt VersicherungDA Direkt ist eine Tochtergesellschaft der Zurich Gruppe in Deutschland mitBeitragseinnahmen (2018) von 287,4 Millionen Euro und rund 1,4 MillionenVersicherungsverträgen. Seit 40 Jahren nah dran. Heute ist DA Direkt einer derführenden Kfz-Direktversicherer in Deutschland und Teil der weltweiterfolgreichen Zurich Insurance Group. 