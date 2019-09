Ablenkung kann tödlich sein / Gesetzliche Unfallversicherung unterstützt Projekt EDWARD für mehr Sicherheit und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr (FOTO)

Berlin (ots) -An jedem Tag sterben im Durchschnitt 70 Menschen auf EuropasStraßen. Das Projekt EDWARD (European Day Without a Road Death) willmithelfen, diese Zahl auf Null zu senken. Es lädt Menschen ein, sichauf ein sicherheitsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zuverpflichten. Anlässlich des heutigen EDWARD-Aktionstages unterstütztdie gesetzliche Unfallversicherung diesen Einsatz für mehrVerkehrssicherheit. Im Rahmen ihrer Kampagne "kommmitmensch" will sieFührungskräfte und Beschäftigte stärker für die Risiken von Ablenkungan Steuer und Lenker sensibilisieren.Im Jahr 2018 kamen mehr als 300 Beschäftigte mit ihrem Auto aufdem Weg zur oder von der Arbeit oder während einer Dienstfahrt umsLeben. "Die Ursachen für solch schwere Unfälle sind komplex, oftwerden sie nicht allein durch das Fehlverhalten von Betroffenenselbst oder anderer Verkehrsteilnehmer verursacht", sagt GregorDoepke, Leiter der Kampagne "kommmitmensch" und Kommunikationschefder Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). "Klar istjedoch, Ablenkung erhöht das Unfallrisiko." HäufigsterAufmerksamkeitsmagnet ist das Smartphone. Insbesondere auf langen undmonotonen Strecken wie der Autobahn spielt das Handy eine zentraleRolle, fanden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TUBraunschweig heraus. Demnach beschäftigten sich fast zehn Prozent derAutofahrerinnen und Autofahrer nebenbei mit dem Handy."Wir raten dringend, während der Fahrt das Handy nicht zubenutzen. Auch das Telefonieren per Freisprecheinrichtung birgtRisiken und kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. WichtigeAngelegenheiten sollten nicht während der Fahrt nebenher besprochenwerden. Hier sollten Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehenund ihre Beschäftigten während der Fahrt mit Anrufen verschonen",appelliert Doepke.Die Präventionskampagne "kommmitmensch" greift dieses Thema mitihrer aktuellen Plakataktion auf. Unter dem Slogan "Blöde Idee"stellt sie riskantem Verhalten - Handy am Steuer - eine "SchlaueIdee" gegenüber: Erst während einer Pause telefonieren. Ziel derKampagne ist, Beschäftigte und Führungskräfte miteinander insGespräch zu bringen über Sicherheit und Gesundheit im Straßenverkehr.So kann jeder Beinahe-Unfall ein Anlass sein, das eigene Verhalten zuhinterfragen. "Führungskräfte sollten anerkennen, wenn Beschäftigtesich ausschließlich auf das Fahren und den Straßenverkehrkonzentrieren. Eine schlaue Idee eben", so Doepke.Hintergrund "kommmitmensch"kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne vonBerufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem SpitzenverbandDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dassdie Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehrdeutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohneArbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zukommen, braucht es deshalb einen ganzheitlichen Ansatz: kommmitmenschunterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei, einePräventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit und GesundheitGrundlage allen Handelns sind.- Weitere Informationen unter: www.kommmitmensch.de- Download der Plakatmotive unter www.dguv.de/bilddatenbankPressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)SpitzenverbandTel.: 030 13001-1414presse@dguv.deOriginal-Content von: Präventionskampagne kommmitmensch, übermittelt durch news aktuell