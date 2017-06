Unterföhring (ots) -1. Juni 2017. Das Abitur noch einmal schreiben? Ein Alptraum!Genau diesen erleben fünf ehemalige Klassenkameraden in der neuenSAT.1-Komödie "Die Unreifen" (AT): Aufgrund eines Formfehlers wirdihnen von heute auf morgen das Abi aberkannt. Zwanzig Jahre nachihrer Reifeprüfung haben sich die Freunde aus den Augen verloren,jeder von ihnen hat mittlerweile sein eigenes Leben: Piet (RickKavanian) ist ein stadtbekannter Radio-Moderator, der seiner Freundinvorspielt, er hätte Frau und Kind, um mehr Zeit für sich zu haben.Jochen (Axel Stein) arbeitet als Immobilienmakler - wohnt allerdingsnoch immer bei seinen Eltern. Lisa (Diana Amft) ist alleinerziehendeMutter und Partnerin in einer Anwaltskanzlei. Maria (Jana Pallaske)ist als Köchin erfolgreich - und als Sexsüchtige in Therapie.Christian (Tom Beck) ist Psychologe, der Angst vorm Vaterwerden hat... Und jeder der fünf Freunde hat nun einen anderen Grund das Abiturzu wiederholen. Das Wiedersehen ruft Erinnerungen an ihre gemeinsameJugend wach: der erste Kuss, der Abistreich, die Studienfahrt,legendäre Parties. Doch die gemeinsame Schulzeit und diebevorstehende Prüfung sind nicht das Einzige, das sie verbindet: Siealle stehen an einem Scheideweg im Leben - und in der Luft liegtimmer noch ein Kuss, der vor zwanzig Jahren nicht eingelöst wurde.Lernen die fünf nur fürs Abitur? Oder am Ende auch fürs Leben? DieKomödie "Die Unreifen" (AT, nach Vorlage des italienischen Kinohits"Immaturi" von Paolo Genovese) wird aktuell von Bavaria Pictures GmbHin München gedreht. Regie führt Granz Henman, der mit Axel Steinzuletzt die Fußball-Komödie "Volltreffer" für SAT.1 drehte.+++ Produktion: Bavaria Pictures GmbH +++ Produzenten: MarcConrad, Jan S. Kaiser +++ Ausführende Produzentin: Maren Knieling +++Gesamtleitung: Gilbert Möhler +++ Regie: Granz Henman +++ Buch:Thomas Stiller nach dem Originaldrehbuch "Immaturi" von PaoloGenovese +++ Kamera: Gerhard Schirlo +++ Redaktion SAT.1: BirgitBrandes +++ Drehzeit: 11. Mai bis 13. Juni +++ Drehort: München undUmgebung +++ Förderung: FilmFernsehFonds BayernBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media AG Kommunikation/PR Nathalie Galina Tel. +49(89) 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea Pernpeintner Tel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell