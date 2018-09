Abiomed: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Abiomed":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Abiomed, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.09.2018, 06:39 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 382,08 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Abiomed entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Abiomed als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Abiomed vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 372,71 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -2,43 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 381,98 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 122,14 und liegt mit 74 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Medical Equipment & Devices) von 70,07. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Abiomed auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Abiomed auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch vier Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 2 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer "Hold" Einstufung der Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Abiomed sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.