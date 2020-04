Abi-Prüfungen im Norden und Beratungen über Maskenpflicht

BERLIN (dpa-AFX) - Unter strengen Hygieneregeln wegen der Corona-Krise beginnen am Dienstag die schriftlichen Abiturprüfungen in Hamburg und Schleswig-Holstein.



In der Hansestadt gehören beispielsweise Abstände zwischen den Schülern und Desinfektionsmittel zum Standard.

Unterdessen geht die Debatte über die Einführung von Maskenpflichten zur Eindämmung des Coronavirus weiter: Am Dienstag befasst sich das baden-württembergische Landeskabinett mit einem verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz für den öffentlichen Nahverkehr und für den Einkauf. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe eine solche Vorgabe auf die Tagesordnung setzen lassen, hieß es.

Auch der Senat in Berlin berät am Dienstag erneut über das Thema Maskenpflicht. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) plädiere für eine solche Regelung zumindest für Busse, S- und U-Bahn, wurde der Deutschen Presse-Agentur am Montag aus Kreisen der rot-rot-grünen Koalition bestätigt. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet. Die Grünen sehen solche Überlegungen aber mit Skepsis.

Sachsen hat bereits eine Maskenpflicht eingeführt, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern ziehen in der kommenden Woche nach. In Bayern soll dies am Dienstag noch formal vom Ministerrat abgesegnet werden.

Auch bei Sitzungen der Bundestagsfraktionen dürfte die Corona-Krise am Dienstag zentrales Thema sein./sku/DP/stw