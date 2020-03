Abi-Prüfungen in NRW werden um drei Wochen verschoben

Düsseldorf (ots) - Die Abitur-Prüfungen in Nordrhein-Westfalen sollen um drei Wochen verschoben werden. Das meldet die Düsseldorfer Rheinische Post (Online-Ausgabe) unter Berufung auf informierte Kreise. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) wird in einer Pressekonferenz am Freitagvormittag die genauen Pläne vorstellen. Die Prüfungen sollten ursprünglich direkt nach den Osterferien - also ab dem 20. April - losgehen. Rund 90.000 Schüler lernen zurzeit in NRW fürs Abitur.https://rp-online.de/panorama/coronavirus/coronavirus-mehr-corona-infizierte-in- den-usa-als-in-china-liveticker_aid-49194351www.rp-onlinde.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4557954OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell