Abhängigkeit von internationalen Einflüssen steigt / Ehlers: Wir haben ein schwieriges Jahr gemeistert

Berlin (ots) -"Das Bilanzjahr war von einschneidenden Preisrückgängen beipflanzlichen und tierischen Agrarrohstoffen, bei landwirtschaftlichenBetriebsmitteln sowie Mineralölprodukten gekennzeichnet. Die 2.186genossenschaftlichen Mitgliedsunternehmen des DeutschenRaiffeisenverbandes (DRV) melden in der Summe einen Umsatzrückgang um4,8 Prozent auf 58,8 Mrd. Euro", erläutert DRV-HauptgeschäftsführerDr. Henning Ehlers vor Journalisten. Gravierend waren dieVeränderungen in der Warenwirtschaft (-6,4%), Milchwirtschaft (-4,8%)und bei den Agrargenossenschaften (-10%). Ein leichtes,exportbedingtes Plus um 2,5 Prozent meldet die genossenschaftlicheVieh- und Fleischwirtschaft.Das Geschäftsergebnis bestätigt die Abhängigkeit des deutschenAgribusiness von internationalen wirtschaftlichen und politischenEntwicklungen. Insbesondere die Lage der Betriebe in der TierischenVeredelung war 2016 angespannt. Als eine Folge stellen die Landwirteu. a. ihre Investitionen in kostenintensive Agrar- und Stalltechnikzurück."Die Milchpreiskrise stellte Erzeuger und Vermarkter gleichermaßenvor große Herausforderungen. Die seit Ende 2016 anziehendenRohstoff-und Milcherzeugerpreise bestätigen unsere klaremarktwirtschaftliche Position. Wir setzen weiterhin in engerAbstimmung mit unseren Mitgliedern auf das Erfolgsmodell derSelbsthilfe und Selbstverantwortung", so Dr. Ehlers.Die Perspektiven für das Agribusiness bleiben insgesamt getrübt.Geopolitische Unsicherheiten, eine geschwächte EuropäischenGemeinschaft, fortwährende Handelsblockaden undgesellschaftspolitische Diskussionen stellen die Zukunft der Branchein Frage. "Unsere Genossenschaften und ihre Mitglieder sehen dienotwendige Planungssicherheit gefährdet und den Rückhalt in derGesellschaft schwinden", so Dr. Ehlers."Für eine erfolgversprechende Wachstumsstrategie müssen wirweitere zahlungskräftige Drittlandmärkte für unsere hochgradigveredelten und Know-how-intensiven Produkte erschließen", fordert derHauptgeschäftsführer. Damit werden Abhängigkeiten, Preisschwankungenund Risiken abgefedert. Die größten Probleme bei der Marktöffnungsind knappe Ressourcen in den Unternehmen, volatile Märkte und vorallem nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Die Genossenschaften fordernverlässliche politische Rahmenbedingungen, eine branchengerechteExportförderung und den Abbau von Handelsblockaden. Der DRV drängtauf die enge Zusammenarbeit von Politik, Administration undWirtschaft. Sie muss ergebnisorientiert weiter ausgebaut werden.Warenwirtschaft: Erneut niedrige Preise für GetreideDie Warenwirtschaft (5 Hauptgenossenschaften, 282 Bezugs- undAbsatzgenossenschaften sowie 109 Kreditgenossenschaften mitWarengeschäft) ist die umsatzstärkste Sparte im DRV. Die Unternehmenhaben sich auf dem wettbewerbsintensiven nationalen Markt gutbehauptet. Ihr Gesamtergebnis beträgt 33,8 Mrd. Euro nach 36,1 Mrd.Euro in 2015. Ausschlaggebend für den Rückgang um 6,4 Prozent sinddie im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunkenen Erlöse für Getreide,landwirtschaftliche Betriebsmittel und Mineralölprodukte.Wetterkapriolen in weiten Teilen Deutschlands führten zur einerenttäuschenden Getreideernte von 45,2 Mio. t (Vorjahr: 48,2 Mio. t).Weltweit wurde hingegen zum vierten Mal in Folge ein Rekordresultatvon über 2 Mrd. t erzielt. Damit wird die Nachfrage übertroffen undhat einen weiteren Anstieg der Bestände zur Folge. Somit stehen dieNotierungen unter Druck und bescheren Erzeugern und Vermarkterngeringere Erlöse. Die Hoffnungen auf eine Belebung des Exports habensich bislang nicht erfüllt. Der DRV unterstützt gemeinsam mit anderenGetreidehandelsverbänden die Bundesregierung beim Abschluss einesMarktzugangsverfahrens für Gerste und Weizen nach China. Mit Blickauf intensivere Handelsmöglichkeiten mit dem Iran hat der DRVgemeinsam mit der DLG die Kofinanzierung eines Handelsbeauftragtender deutschen Agrarwirtschaft initiiert.Futterwirtschaft: "Ohne-Gentechnik"-Produkte gefragtDie genossenschaftliche Futterwirtschaft meldet, trotz derangespannten Einkommenslage in der Landwirtschaft, nur geringeAbsatzeinbußen. Die Mengen blieben über alle Produktionszweigestabil. Der DRV geht für 2017 von einer stagnierenden bis leichtsteigenden Nachfrage im Futtermittelbereich aus.Stark gestiegen ist der Bedarf an Futtermitteln für die"Ohne-Gentechnik"-Produktion von Lebensmitteln. EntsprechendeForderungen des Lebensmitteleinzelhandels wirken sich vor allem aufden Milchsektor aus. Dieser Trend zeigt sich auch beim Einsatz vonheimischen Hülsenfrüchten im Mischfutter. Die genossenschaftlicheFutterwirtschaft hat sich auf die geänderte Nachfrage eingestellt.Dr. Ehlers erwartet, dass Futtermittel für die"Ohne-Gentechnik"-Produktion von Lebensmitteln weiter auf demVormarsch bleiben. Er geht davon aus, dass vor allem in derMilchviehfütterung der Einsatz von Rapsschrot steigen wird.Milchwirtschaft: Vorsichtig optimistischFür die Molkereien und ihre Milcherzeuger war 2016 das zweite Jahrin Folge mit sehr schwierigen Rahmenbedingungen. Der Markt war durchstarke Schwankungen der Preise und des Milchangebots gekennzeichnet.Das führte zu erheblichem Mengendruck mit sehr niedrigen Notierungen.Erst zur Jahresmitte trat eine Stabilisierung ein. Die Umsätze der216 genossenschaftlichen Molkereien, darunter 34Verarbeitungsbetriebe, verringerten sich um rund 5 Prozent auf 11,8Mrd. Euro.Nachdem bereits im Vorjahr weltweit die Milchproduktion deutlicherhöht worden war, traf in der ersten Jahreshälfte eine zunächstweiter steigende Anlieferung auf eine schwache Nachfrage. Die war vorallem durch die Kaufzurückhaltung Chinas und der erdölexportierendenLänder geprägt. Die Erzeugerpreise brachen im ersten Halbjahr aufknapp 23 Cent/kg im Bundesdurchschnitt ein. Der Jahresdurchschnittliegt bei etwa 26,5 Cent/kg, rund 10 Prozent unter dem Vorjahr. Dasist der niedrigste Wert seit 2009. Das war für viele Erzeugerbetriebeexistenzgefährdend und hat den Strukturwandel in der Milchviehhaltungbeschleunigt.In den ersten Monaten 2017 zeigt sich der Markt in einer besserenVerfassung. Die Milcherzeugung bewegt sich in Deutschland und der EU,aber auch in wichtigen Exportregionen, unter Vorjahresniveau. Auchdie EU-Kommission rechnet für 2017 mit einem moderaten Mengenplus um0,5 Prozent. Zudem dürfte sich die Erholung der globalen Nachfragenach Milch und Milcherzeugnissen fortsetzen. Damit werden dieErzeugerpreise in den nächsten Monaten deutlich über den sehrniedrigen Vorjahreswerten liegen.Gegen Pfandpflicht auf alle GetränkeverpackungenKein Verständnis hat der DRV-Hauptgeschäftsführer für jüngsteÜberlegungen im Bundesrat, Pfandregelungen für alleGetränkeverpackungen einzuführen. Aus Sicht der genossenschaftlichenMolkereiwirtschaft ist eine Pfandabgabe nicht umsetzbar. "Durch dieheutige Lizenzierung von Verkaufsverpackungen für die stofflicheVerwertung leistet die Branche einen wichtigen ökologischen Beitragzur maßgeblichen Reduzierung von Müll und damit zurumweltverträglichen Produktion", so Dr. Ehlers. Massive Kritik kommtauch von den Winzergenossenschaften. Im Sinne einer nachhaltigenWirtschaftsweise macht ein Pfand auf Weinflaschen angesichts derVielfalt an unterschiedenen Produktaufmachungen sowohl ausökologischer als auch aus ökonomischer Sicht keinen Sinn.Vieh- und Fleischwirtschaft: Starke Impulse im Export2016 verlief für die 85 Unternehmen der genossenschaftlichen Vieh-und Fleischwirtschaft in den einzelnen Geschäftsfeldernunterschiedlich. Insgesamt erzielte die Sparte ein Umsatzplus von 2,5Prozent auf 6,35 Mrd. Euro. Nach dem sehr niedrigen Preisniveau inden ersten vier Monaten erholten sich die Notierungen fürSchlachtschweine, nicht zuletzt gestützt durch Drittlandausfuhren. ImVergleich zum Vorjahr gab es einen deutlichen Zuwachs beimDrittlandexport, der insbesondere von der Volksrepublik China(+80,5%) getragen wurde.Intensiv bringt sich die genossenschaftliche Branche in diegesellschaftspolitische Debatte um die Weiterentwicklung der modernenNutztierhaltung ein. 2016 wurden wichtige Weichen zur Fortführung derInitiative Tierwohl für den Zeitraum 2018 bis 2020 gestellt. "Mit derfinanziellen Absicherung der Mehraufwendungen, die von den Landwirtenerbracht werden, haben führende Lebensmitteleinzelhändler sowieDiscounter ein klares Signal gesetzt. Damit können entscheidendeVerbesserungen in der Tierhaltung umgesetzt werden, ohne dass dieWettbewerbsfähigkeit gefährdet wird", so Dr. Ehlers. Bei derDiskussion über neue Programme und Label muss die Wirtschaftlichkeitfür alle Marktpartner beachtet werden, wenn die Tierhaltung nicht insAusland verdrängt werden soll. Durch Parameter wie die Nämlichkeitder Produkte werden die Prozesskosten aufgrund derTeilstückvermarktung deutlich erhöht. "Jedes Label benötigtkalkulatorische Sicherheit, vor allem wenn ein hoherDurchdringungsgrad im LEH erzielt werden soll. Deshalb bewerte ichdie aktuellen inhaltlichen und organisatorischen Entwicklungen einesstaatlichen Tierschutzlabels kritisch", so der Hauptgeschäftsführer.Obst, Gemüse und Gartenbau: Negative WitterungseinflüsseDie 85 Unternehmen der genossenschaftlichen Obst-, Gemüse- undGartenbauwirtschaft erzielten ein leichtes Plus mit einemJahresumsatz von 3,4 Mrd. Euro. Einen gelungenen Start hatte dieApfel-Vermarktungssaison. Die Erwartungen der deutschenErzeugerorganisationen für den weiteren Geschäftsverlauf sind daherpositiv. Das zeigte sich auch Anfang Februar 2017 bei der FruitLogistica. Anlässlich des 25-jährigen Messejubiläums hatte dieBundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO)das offizielle Partnerland-Projekt übernommen. Finanziell unterstütztvom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft brachten dieBVEO-Mitgliedsunternehmen den Fachbesuchern aus aller Welt dieVielfalt und Qualität deutscher Erzeugnisse nahe. Das Engagementstand unter dem Slogan "Germany - Your Garden."Winzergenossenschaften: Sehr ansprechende WeineDie 165 im DRV organisierten Weingärtner- undWinzergenossenschaften haben 2016 rund 2,8 Mio. hl gelesen.Bundesweit betrug die Ernte ca. 9,0 Mio. hl. Für die EU liegt dieSchätzung bei 168 Mio. hl. Dies sind rund 3 Prozent weniger als 2015.In allen Anbaugebieten wurde eine mengenmäßig zufriedenstellendesowie qualitativ gute Ernte mit sehr ansprechenden Weinen allerQualitätsstufen eingefahren. Der Umsatz liegt erneut bei 800 Mio.Euro.Die Winzergenossenschaften sind nun gefordert, die gutenLeistungen ihrer Winzer und Kellermeister erfolgreich am Marktumzusetzen. Dabei driften die Mengen- und Wertentwicklungen immerweiter auseinander. Umsatzwachstum ist nur noch überWertschöpfungsstrategien möglich. Dabei unterstützte der DRV seineMitgliedsunternehmen. Offen ist, wie sich das seit 1. Januar 2016geltende EU-Autorisierungssystem für Rebpflanzungen langfristigauswirkt. Der DRV begrüßt das Gesetzesvorhaben der Bundesregierung,die Ausweitung der Rebflächen um weitere zwei Jahre auf moderate 0,3Prozent zu begrenzen.Agrargenossenschaften: Endlich Licht am HorizontDie 730 dem DRV angeschlossenen Agrargenossenschaften blickeninzwischen auf eine 25-jährige bewegte, aber erfolgreicheUnternehmensgeschichte zurück. Dabei geht 2016 als sehr schwierigesJahr in die Bilanzen ein. Der DRV erwartet nach den deutlichenErlösminderungen im Vorjahr einen weiteren Rückgang um 10 Prozentüber alle Produktionszweige. Der aggregierte Umsatz der Gruppe liegtbei 1,8 Mrd. Euro. Vor allem die niedrigen Milchauszahlungspreise undgesunkenen Erträge in der pflanzlichen Erzeugung führten zudeutlichen Rückgängen. Diese Entwicklungen unterstreichen diewirtschaftlichen Instabilitäten und Risiken, denen die Land- undAgrarwirtschaft zunehmend ausgesetzt ist. Der DRV tritt mit Nachdruckdafür ein, dass die Unternehmen verstärkt Instrumente desRisikomanagements nutzen. Das gilt insbesondere für dieMilchpreisabsicherung an Warenterminbörsen.Mit Blick auf den Preisanstieg bei tierischen Erzeugnissen sinddie Erwartungen positiver gestimmt. Die Agrargenossenschaften habenallerdings noch erheblichen Nachholbedarf, um die massiven Rückgängeder Vorjahre annährend auszugleichen. Dennoch ist der Ausblick 2017von leichter Zuversicht geprägt.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.186 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 58,8 Mrd. 