Abgezockt! - Diese Fieslinge bedrohen Gamer (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag: Köln ist ja derzeit (vom 21. bis 25.8.)wieder so was wie das Mekka der Gamer: Denn in diesen Tagen findetman hier auf der gamescom - also der weltweit größten und wichtigstenMesse für digitale Spiele - alles, was das Gamerherz begehrt. Und dasgehört übrigens nicht überwiegend Teenagern. Tatsächlich liegt dasDurchschnittsalter bei etwa 36 Jahren. Aber ganz egal, wie alt manist: Online Zocken und Daddeln ist nicht ganz ungefährlich - und dasnicht nur, weil mal beim Blick aufs Smartphone alles um sich herumvergisst. Helke Michael weiß, warum.Sprecherin: Je mehr Menschen an etwas teilnehmen, umso mehrinteressieren sich auch Kriminelle dafür. Online-Spiele sind da keineAusnahme: Durch falsche Versprechungen beispielsweise versuchenBetrüger, an unser Geld und unsere Daten zu kommen. Oder sie spielenheimlich Schadsoftware auf, die das Gerät geradezu lähmt, erklärtThomas Uhlemann vom Internet-Security-Experten ESET.O-Ton 1 (Thomas Uhlemann, 24 Sek.): "Ganz aktuell sindKrypto-Miner. Das ist Schadsoftware, die meinen Rechner - oder ebenauch mittlerweile mein Smartphone oder Tablet - dafür missbraucht, umso genanntes Kryptogeld, Kryptowährung wie Bitcoins - hat manvielleicht schon mal gehört - zu berechnen. Das ist sehrrechenintensiv. Und das heißt also, ich habe dann mein Gerät nichtmehr für den Zweck, für den ich das eigentlich haben wollte, sprich:Surfen, Spielen, Arbeiten, weil der Prozessor die ganze Zeit eben amRechnen ist."Sprecherin: Hinweise, dass ein Krypto-Miner am Werk ist, gibt eseinige: Läuft am Rechner ständig die Lüftung, laufen Smartphone oderTablet heiß oder lassen sich Videos plötzlich nicht mehr ruckelfreistreamen, sollte man stutzig werden und genauer nachschauen.O-Ton 2 (Thomas Uhlemann, 14 Sek.): "Da gibt es alle möglichen jaauch kostenfreien Tools. Wir haben einen so genannten Online Scanner,der also dann Web-basiert mir das Gerät prüft und dann feststellenkann, ob vielleicht Schadsoftware auf dem Rechner ist und ob das nur- in Anführungszeichen - der Krypto-Miner ist oder vielleicht dochauch noch was anderes."Sprecherin: Spätestens dann sollte ein Profi-Viren-Scanner dasgesamte System checken, der Malware auch gleich entfernen kann. Wenndas nicht hilft, gibt es noch sogenannte Rettungsmedien, mit denendas Gerät von einem USB-Stick oder einer CD aus gestartet wird unddas System gereinigt werden kann. Besser ist natürlich, wenn es garnicht erst soweit kommt. Deshalb rät der Experte:O-Ton 3 (Thomas Uhlemann, 25 Sek.): "Auch da wieder guteSchutzsoftware einsetzen, Virenscanner, Malware-Schutzprogramme, diewesentlich mehr können, als nur Viren finden. Die also danneinerseits das Gerät durchprüfen können, aber auch in Echtzeiterkennen: 'Hier ist eine schädliche Aktion gerade im Gange' und diedann dementsprechend blockieren können. Und gerade für Gamer gibt'sverschiedenste Schutzlösungen, die dann einen so genannten GamerModus zum Beispiel mit anbieten, die also mich beim Spielen in Ruhelassen, aber trotzdem voll schützen."Abmoderationsvorschlag: Was für Autofahrer die Airbags, ist fürGamer eine zuverlässige Sicherheits-Software, wenn man im Ernstfallkein böses Erwachen will. Mehr Infos zu Malware, Krypto-Minern undden Maschen von Cyberkriminellen gibt's auch im Netz unter eset.de.Hier finden Sie auch alles, um Ihre Geräte sicher zu machen, unteranderem auch den kostenlosen ESET Online Scanner.