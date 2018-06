Abgeordnetenhaus spricht Italiens Regierung Vertrauen aus

ROM (dpa-AFX) - Die letzte Hürde für die neue europakritische Regierung in Italien ist genommen.



Das Abgeordnetenhaus sprach der Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspopulistischer Lega am Mittwoch in Rom das Vertrauen aus. 350 der Parlamentarier stimmten für die populistische Allianz, 236 dagegen, 35 enthielten sich.

Die Regierung unter Führung des parteilosen Juristen Giuseppe Conte war am Freitag vereidigt worden, nachdem die Parteien wochenlang um eine Einigung gerungen hatten. Der Senat hatte dem Kabinett bereits am Dienstag das Vertrauen ausgesprochen./reu/DP/jha