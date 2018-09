Abgeordnete fordern Untersuchungsausschuss: Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls droht neuer Ärger

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 18.09.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Bundestagsabgeordnete von FDP und Linkspartei fordern im Streit umdie Geldwäsche-Einheit des Zolls umfassende Aufklärung - notfallsdurch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Hintergrund isteine durch das Bundesfinanzministerium (BMF) angekündigteAufarbeitung der Arbeitsprozesse in der sogenannten FinancialIntelligence Unit (FIU).Nachdem unter anderem durch Berichte von NDR und SZ bekanntgeworden war, dass die FIU mehrere ZehntausendGeldwäscheverdachtsmeldungen nicht bearbeitet und auch sonsterhebliche organisatorische Schwierigkeiten hatte, kündigte das BMFeine Überprüfung der Behörde an.Ausgerechnet wegen dieser Ankündigung fühlen sichBundestagsabgeordnete nun durch das BMF getäuscht. Das Ministeriumhatte im August auf Anfrage der FDP-Fraktion schriftlich mitgeteilt,dass "derzeit eine Evaluierung [der FIU-] Prozesse und Abläufe sowieeine verbesserte Einbindung der Verpflichteten und Bedarfsträgerdurch eine unabhängige Stelle" durchgeführt wird. Nach Recherchen vonNDR und SZ führt die Prüfung eine Unterabteilung derGeneralzolldirektion durch. Die FIU selbst ist ebenfalls derGeneralzolldirektion unterstellt.Der FDP-Bundestagsabgeordnete Markus Herbrand nannte den Vorgang"absurd", er fühle sich vom BMF "frech belogen." Er fordert von derBundesregierung eine neutrale Stelle außerhalb des Geschäftsbereichsmit der Aufarbeitung zu beauftragen. Sollte das nicht geschehen,müsse "der Bundestag selbst den Geldwäsche-Sumpf der FIU aufdröseln -in Form eines Untersuchungsausschusses". Der Abgeordnete derLinkspartei, Fabio De Masi, schloss sich der Forderung seinesFDP-Kollegen an. "Das Finanzministerium hat den Bundestag imZusammenhang mit der FIU mehrfach angelogen", sagte De Masi.Zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im deutschenBundestag sind die Stimmen von einem Viertel der Abgeordnetennotwendig. FDP und Linkspartei kommen gemeinsam auf etwa 150 der 178notwendigen Stimmen. Ein Sprecher des Zolls erklärte, die sogenannteBescheinigende Stelle, die die Prüfung durchführt, sei "fachlichunabhängig, sodass ihr keine Weisungen hinsichtlich ihrerAufgabenerledigung erteilt werden können". Man habe sich gegen einePrüfungsgesellschaft aus der freien Wirtschaft entschieden, weil nurso mit der Prüfung unmittelbar begonnen werden konnte. Das BMF wolltesich auf Anfrage nicht äußern und verwies auf die Antworten desZolls.Sebastian Fiedler, Sprecher des Bund der Kriminalbeamten, sagte,die Annahme, dass eine Unterabteilung der Generalzolldirektionunabhängig Zollangelegenheiten prüfen könne, sei "ein schlechterWitz". Fiedler fordert nun ebenfalls eine grundlegende Aufarbeitungim Parlament. "Es geht hier um nicht weniger als umTerrorismusfinanzierung und die Finanzgeschäft der organisiertenKriminalität", sagte Fiedler.Die FIU war in der Vergangenheit immer wieder in die Kritikgeraten. Vor rund einem Jahr war die Zuständigkeit vomBundeskriminalamt zum Zoll verlegt worden: In Folge warenZehntausende Geldwäscheverdachtsmeldungen liegen geblieben und es kamzu einem Rückstau, der bis heute offenbar nicht abgearbeitet werdenkonnte. Im Juni musste der damalige FIU-Chef Andreas Bardong dieBehörde verlassen.Einige Probleme schien die Behörde unter neuer Leitung in denGriff bekommen zu haben. So soll die Wartung der fehleranfälligenSoftware zur Verdachtsmeldung an das Informationstechnikzentrum Bundübertragen werden. Entsprechende Überlegungen seien aber noch nichtabgeschlossen, sagte ein Zoll-Sprecher. Auch organisatorisch hat dieFIU sich neu aufgestellt und arbeitet nicht mehr ausschließlich ausKöln heraus: Seit etwa einem Monat gibt es mehrere über dasBundesgebiet verteilte Teams. Ihnen gehören auch Zollfahnder mitExpertise in der Geldwäschebekämpfung an.Aus FIU-Kreisen war zu vernehmen, dass die Stimmung unter denKollegen sich mit dem Wechsel an der Spitze und den verschiedenenOptimierungsmaßnahmen aufgehellt habe. Aus Sicherheitskreisen warzudem zu erfahren, dass nach einer Analyse der FIU unlängst einLandeskriminalamt ein Großverfahren einleiten und einen Geldbetrag inzweistelliger Millionenhöhe sichern konnte.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerb.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell