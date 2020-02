Abgekühlt / Kommentar von Thomas Ehlke zum Agrargipfel in Rheinland-Pfalz

Mainz (ots) - Wenn der Agrargipfel von Bad Kreuznach eines erreicht hat, dannist es, die vor allem in den sozialen Medien völlig überhitzte Diskussion wiederetwas abzukühlen und den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Dass der Streit umdie Verschärfung der Düngeverordnung so hochkochen konnte, ist das Ergebniseiner jahrzehntelangen Ignoranz. Denn die Nitratbelastung des Grundwassers istkein urplötzlich auftretendes Phänomen. Genauso wenig wie dieEU-Wasserrahmenrichtlinie. Die Politik hatte über zwei Jahrzehnte Zeit, dasProblem im Schulterschluss mit Landwirten und Umweltschützern anzugehen und nachgangbaren Wegen zu suchen. Geschehen ist wenig bis nichts. Nun trifft der Druckder EU die Bauern in einer Phase, in der sie mit dem Rücken zur Wand stehen,weil sie viele Probleme auf einmal zu schultern haben. Die reichen vomPreisverfall ihrer Produkte bis zur ausufernden Bürokratie. Für viele stelltsich die Existenzfrage. Ein Deutschland ohne Bauern wäre jedoch der Super-GAU.Deshalb ist es im Grundsatz gut, wenn - wie beim Agrargipfel geschehen - überLösungen diskutiert wird. Allerdings muss jedem klar sein, dass es einfacheAntworten nicht geben wird. Dafür ist die Gemengelage zu komplex. DasMeldeportal kann ein gutes Instrument sein. Aber nur dann, wenn genügendqualifiziertes Prüfpersonal zur Verfügung steht. Zur Lösung beitragen kannsicher auch die angestrebte Binnendifferenzierung in den "Roten Gebieten". Wasganz sicher nicht zur Lösung beiträgt, ist der Streit zwischen Bundes- undLandesregierung über Versäumnisse beim Thema Düngeverordnung. Das hilft denLandwirten ebenso wenig wie dem Grundwasser.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4510282OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell