Abgefahrenes Programm! - rbb Fernsehen zeigt Führerstandsmitfahrt von München nach Berlin

Berlin (ots) - Das ist abgefahrenes Fernsehen! Am 20. Oktobersendet das rbb Fernsehen unter dem Titel "Einsteigen, bitte! -ICE-Führerstandsmitfahrt von München nach Berlin" Bilder aus einemvon München nach Berlin fahrenden ICE. Auf den Kanälen rbb Berlin undrbb Brandenburg fahren die Zuschauerinnen und Zuschauer von derbayerischen Landeshauptstadt über Franken, Sachsen-Anhalt nachBrandenburg und Berlin. Das TV-Erlebnis dauert von 5.55 Uhr bis 9.50Uhr. Am ersten und letzten Wagon wurden jeweils Smartphonesangebracht, die die komplette Fahrt bei sonnigem Wetter aufgezeichnethaben. Die Sendung kommt ohne Schnitt aus."Das ist komplette Entschleunigung", sagt Projektleiter HermannMeyerhoff. Frühaufsteher, Liebhaber von Natur, Landschaften undschönem Wetter erleben eine neue Perspektive in Echtzeit. Diese Artdes Fernsehprogramms heißt "Slow-TV" und ist vor allem inSkandinavien sehr beliebt. Dort gibt es bereits Projekte bei denenganze Schifffahrten und ebenfalls Zugfahrten mit faszinierendenEindrücken im Fernsehen übertragen werden.