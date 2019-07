Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Mainz (ots) -Die Dieselkrise treibt seltsame Blüten: Während in Deutschland dieAutos wegen zu hoher Schadstoffemissionen tausendfach verschrottetwerden, sind sie in Süd- und Osteuropa als Gebrauchtwagen begehrt. AmSonntag, 14. Juli 2019, 16.30 Uhr, berichtet "planet e." im ZDF über"Abgassünder Diesel - Freie Fahrt in den Export". Der Film vonMichael Nieberg ist ab Donnerstag, 11. Juli 2019, 22.00 Uhr, in derZDFmediathek verfügbar.Im Oktober 2018 stellte die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket vor- mit dem Ziel, Diesel-Altfahrzeuge von der Straße zu holen und durchneue, im Abgasausstoß effizientere Autos zu ersetzen. Seit derEinführung erster Dieselprämien im Sommer 2017 haben weit über200.000 Kunden den Bonus in Anspruch genommen. Die Krux: Die meistenHersteller verlangen einen Verschrottungsnachweis. Das heißt, derAltwagen muss von der Straße verschwinden und fachgerecht entsorgtwerden.Um die oft noch gut erhaltenen Wagen vor dem Verschrotten zusichten und sie den Besitzern abzukaufen, reisen Autohändler aus Ost-und Südeuropa kreuz und quer durch Deutschland. Sie greifen Altautosab und exportieren sie als Gebrauchtwagen ins Ausland. Der Export vongebrauchten Dieselautos aus Deutschland ist zwischen 2015 und 2018sprunghaft angestiegen, die höchsten Steigerungsraten verzeichnet dieUkraine, wo sich die Zahl in den zurückliegenden drei Jahren um 460Prozent gesteigert hat. Auch Kroatien mit 238 Prozent und Slowenienmit 184 Prozent weisen hohe Steigerungsraten auf. Das sind Ergebnisseeiner wissenschaftlichen Studie der Hochschule Würzburg-Schweinfurt,die die Ausfuhr gebrauchter Dieselautos aus Deutschland untersuchthat."planet e." geht der Frage nach, ob es sinnvoll sein kann, wenndie alten deutschen Diesel in anderen Ländern weiterfahren, oder obdie in Deutschland beschlossenen Umweltschutzmaßnahmen so ad absurdumgeführt werden.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/"planet e." in der ZDFmediathek: https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell