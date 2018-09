Abgasskandal aufklären, Schäden beheben und Verkehrswende jetzt einleiten

Berlin (ots) - Mit ihrer derzeitigen Verkehrspolitik schadet dieBundesregierung dem Klima, der Gesundheit von Millionen von Menschenund dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Bund für Umwelt undNaturschutz Deutschland (BUND), die Deutsche Umwelthilfe (DUH) undder ökologische Verkehrsclub VCD fordern die Große Koalition auf,ihre verkehrspolitische Irrfahrt zu beenden und die Verkehrswendesofort einzuleiten, anstatt die Umsetzung zentraler Maßnahmen füreinen klima- und gesundheitsschonenden Verkehr weiterhinhinauszuzögern. Die Umweltverbände fordern Bundeskanzlerin AngelaMerkel auf, sich noch im September für eine verpflichtendeHardware-Nachrüstung für schmutzige Diesel-Pkw auf Kosten derHersteller auszusprechen. Wirtschafts-, Finanz-, und Verkehrsministerdes Bundes müssen ihre Verweigerungshaltung gegenüber ambitioniertenCO2-Grenzwerten für Pkw auf EU-Ebene beenden. Der Grenzwertvorschlagvon Umweltministerin Svenja Schulze sollte der Minimalkonsens derBundesregierung sein.Die Verbände kritisieren, dass alle seit dem Bekanntwerden desDieselskandals vor drei Jahren getroffenen Maßnahmen auch in derSumme nicht geeignet sind, um den Ausstoß giftiger Stickoxide zeitnahim notwendigen Maße abzusenken. Statt alles daran zu setzen, denAbgasskandal aufzuklären und die bereits seit 2010 geltendenGrenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) in unseren Städten einzuhalten,halten Politiker aller Ebenen bis heute vor allem an der Vermeidungvon Diesel-Fahrverboten fest. Das zeigt einmal mehr die Fernsteuerungauch dieser Regierung durch die Autoindustrie.Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND: "Das Ziel, Fahrverbote zuvermeiden, ist gescheitert. In Hamburg ist durch eine BUND-Klage dasdeutschlandweit erste Fahrverbot für schmutzige Diesel bereitsRealität. Fahrverbote in anderen Städten werden folgen. Schwarz-Rothat im Dieselskandal immer noch vor allem privatwirtschaftlicheInteressen der Autokonzerne und deren Aktionäre im Blick. Diegesamtgesellschaftlichen Kosten durch die zu hohen Stickoxid-Wertewerden faktisch nicht berücksichtigt. Wir fordern eine Aufstellungaller volkswirtschaftlichen Kosten für Krankheit, Mortalität,Ernteausfälle und Naturkosten, die mit der hohen NO2-Belastungeinhergehen." Unabhängige Untersuchungen belegen, dass insbesondereHardware-Nachrüstungen die Luft in den Städten kurzfristig sauberermachen können. Jede Entscheidung gegen verpflichtendeHardware-Nachrüstungen ist somit eine Entscheidung für Fahrverbote.Mit Blick auf die "Plattform Zukunft der Mobilität", die im Herbstvom Bundesverkehrsministerium eingerichtet werden soll, fordertWeiger: "Bevor die Arbeit einer Mobilitätskommission beginnt, müssendie grundsätzlichen Ziele klar sein. Wir erwarten ein eindeutigesBekenntnis der Kanzlerin und aller relevanten Ministerinnen undMinister zum festgelegten Klimaziel für den Verkehr von minus 40 bis42 Prozent CO2-Ausstoß bis 2030. Hinter dieses Ziel darf eineMobilitätskommission nicht zurückfallen."Sowohl für den Klimaschutz, als auch für die Luftreinhaltung istmaßgeblich, dass Entscheidungen auf realen Emissionswerten basieren.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Die Autokonzernemanipulieren mit betrügerischen Abschalteinrichtungen nicht nur dieStickoxid-Werte sondern auch die CO2-Angaben von Fahrzeugen mitDiesel- wie Benzinantrieb. Bereits seit 2007 weist die DUH darauf hinund forderte bis zur Aufdeckung des Diesel-Abgasskandals durchUS-amerikanische Behörden erfolglos behördliche Überprüfungenhierzulande. Die Abweichungen zwischen dem realen Verbrauch von Pkwund den Herstellerangaben liegen mittlerweile bei durchschnittlich 42Prozent. In den USA liegen diese, dank der behördlichen Nachprüfungender Umweltbehörde EPA, bei nur vier Prozent. Wann endlich befreitsich diese Bundesregierung aus dem Würgegriff von BMW, Daimler und VWund führt behördliche Nachprüfungen im realen Fahrbetrieb auf derStraße mit mobilen Messgeräten durch, veröffentlicht alleUntersuchungsergebnisse und verhängt die gesetzlich vorgeschriebenen'abschreckenden' Strafen?"Deutschland hat ein flächendeckendes Problem mit derLuftverschmutzung durch Abgase aus Verbrennungsmotoren. Nach eineraktuellen Übersicht der DUH werden die NO2-Grenzwerte in 115 Städtenüberschritten. Für die notwendige Verkehrswende soll dieBundesregierung die circa 22 Milliarden Euro Strafzahlungen derbisher nachgewiesenen 4,4 Millionen Betrugsdiesel verwenden, diedeutsche Dieselhersteller wegen illegalen Abschalteinrichtungenzahlen müssen. Resch weiter: "Bislang sondert diese Bundesregierungnur 'heiße Luft' ab. Aus dem vor einem Jahr verabschiedeten'Sofortprogramm Saubere Luft' ist bislang nicht ein Cent geflossen.Auch wird es dem Ausmaß der Probleme in unseren Städten in keinerWeise gerecht. Die Menschen leiden unter Lärm und Abgasen. Umschnellstmöglich saubere Luft in unseren Städten zu bekommen, wirddie DUH wirksame zonale Diesel-Fahrverbote im Rahmen gerichtlicherEntscheidungen durchsetzen."Wie ernst es der Bundesregierung unter Führung der ehemaligenKlimakanzlerin mit ihren eigenen Klimazielen ist, muss sie noch indiesem Jahr zeigen, fordert Gerd Lottsiepen, verkehrspolitischerSprecher des VCD: "Bis zum Oktober muss die Bundesregierung ihrePosition zum CO2-Grenzwert für Pkw festlegen. Das ist der Lackmustestfür die Glaubwürdigkeit Deutschlands in Sachen Klimaschutz. Derbisher vorliegende Vorschlag der EU-Kommission, den CO2-Austoß vonNeuwagen bis 2030 um 30 Prozent zu senken, reicht nicht aus, um dieKlimaziele zu erreichen. Das sieht auch das Bundesumweltministeriumund fordert wie andere EU-Mitgliedsstaaten ein höheresAmbitionsniveau. Das Verkehrsministerium und dasWirtschaftsministerium folgen aber den kurzfristigen Gewinninteressender Autoindustrie, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz erliegtden Einflüsterungen der IG Metall."Aus der Sicht der Umweltverbände ist eine CO2-Minderung um 60 bis70 Prozent beim CO2-Ausstoß von Pkw bis 2030 notwendig, technischmachbar und volkswirtschaftlich sinnvoll. Lottsiepen: "Je schwächerdie CO2-Grenzwerte ausfallen, umso stärker müssen andere Maßnahmenwirken. Eine extreme Erhöhung der Energiesteuer oder hoheStraßenbenutzungsgebühren sind dann geboten, um die Klimaziele dochnoch zu erreichen. Ein Tempolimit auf Autobahnen wird auf jeden Fallkommen. Je lascher die CO2-Emissionen bei neuen Pkw, desto schärferwird es ausfallen. Ambitionierte Grenzwerte sind zudem wichtigeAntreiber für die europäische Automobilindustrie, um auch in Zukunftwettbewerbsfähig zu sein. Mittelfristig werden global nur noch solcheGeschäftsmodelle tragfähig sein, die dem Klima- und UmweltschutzRechnung tragen."BUND, DUH und VCD begrüßen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkelsich - anders als Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer - zurVerkehrswende bekannt hat. Eine solche Wende muss den Klimaschutz unddie Lebensqualität ins Zentrum rücken und das Primat des Autosbeenden, fordern die Verbände. Für eine umfassende Mobilität derMenschen braucht es sofortige Investitionen in ein attraktives Fuß-und Radwegenetz, für Busse und Bahnen. 