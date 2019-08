Abgasskandal: Verbraucherfreundliche Entscheidung aus Kleve / Klage trotz Kaufs nach Bekanntwerden des Skandals stattgegeben

Köln (ots) - Das Landgericht in Kleve stellte sich in seinerEntscheidung vom 12.07.2019, Az. 3 O 332/18 deutlich auf die Seiteder Klägerin und gab der Klage gegen den VW-Konzern statt, trotzdemdie Klägerin das betroffene Fahrzeug erst im April 2016 - also gutein halbes Jahr nach Bekanntwerden des Abgasskandals gekauft hatte.Das Gericht hält diesen Aspekt für unschädlich.Der Zeitpunkt des Fahrzeugerwerbs spräche nach Ansicht desGerichts nicht gegen eine täuschungsbedingten Abschluss desKaufvertrags: Die Klägerin habe nachvollziehbar im Einzelnendargelegt, welche Kenntnisse sie seinerzeit hatte.Die von Volkswagen im September 2015 herausgegebene"Ad-hoc-Mitteilung" sei weder vom Adressatenkreis noch inhaltlichgeeignet, potenzielle Kaufinteressen von Fahrzeugen umfassend zuinformieren. Auch aus der Existenz von "Presseartikeln" könne nichtauf die Kenntnis der Klägerin gefolgert werden:Von der Manipulation der Motorsteuersoftware seien schon nichtalle Fabrikate der Marke VW betroffen, erst Recht sei es für Erwerbereines Skoda-Fahrzeugs nicht bei Fahrzeugerwerb aufgrund vonPresseartikeln bekannt, dass dieser über einen EA189-Motor verfügte.Mit diesem Urteil schließt sich das Landgericht Kleve dem immergrößer werdenden Kreis der Gerichte an, die sich nicht den Argumentender Volkswagen AG beugen und in diesen Fällen eine Kenntnis derBetroffenen mit zum Teil abenteuerlichen Begründungen bejahen und dieKlagen deshalb abweisen.Die Kanzlei Rogert und Ulbrich aus Köln konnte bisher folgendeEntscheidungen erstreiten, in denen der Klage trotzdem das Fahrzeugdeutlich nach der Ad-hoc-Mitteilung des VW-Konzerns stattgegebenwurde (LG Bonn 06.03.2019, Az. 13 O 90/18; LG Hannover 26.04.2019,Az. 5 O 88/18; LG Osnabrück 16.04.2019, Az. 1 O 3086/18; LG Stralsund03.04.2019, Az. 1 O 23/18; LG Stuttgart 21.06.2019, Az. 16 O 480/18;LG Stuttgart 18.01.2019, Az. 29 O 184/18; LG Wuppertal 06.06.2019,Az. 1 O 353/18; LG Wuppertal 21.11.2018, Az. 3 O 150/18).Das LG Wuppertal (21.11.2018, Az. 3 O 150/18) brachte es auf denPunkt:"Allein die Tatsache, dass der sog. Abgasskandal für bestimmteBerufsgruppen - sei es aus wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen- von besonderem Interesse war, führt nicht notwendig zu derSchlussfolgerung, dass auch der Kläger die Problematik gekannt habenmuss. Dies gilt umso mehr, als ein Kennenmüssen eines Umstands nichtausreicht, um eine Täuschung darüber auszuschließen."In dieselbe Kerbe schlug auch das Landgericht Stralsund (Urt.03.04.2019, Az. 1 O 23/18)."Ein etwaiges Mitverschulden der Klägerin hat die Beklagtedazulegen und zu beweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dasBekanntwerden der Umstände für die Käufer als Laien zunächst sehrundurchsichtig war und von der Klägerin nicht verlangt werden konnte,vertiefte Kenntnisse zu haben, die ihr den Rückschluss ermöglichten,dass das Fahrzeug ebenfalls betroffen ist."Diese Tendenz zeichnet sich auch in der nächst höheren Instanz ab.So protokollierte der 7. Senat des OLG Stuttgart kürzlich in einermündlichen Verhandlung, dass "der Anspruch aus § 826 BGB bei Kenntnisdes Klägers über die Betroffenheit des konkreten Fahrzeugs vom sog."Dieselskandal" ausgeschlossen sein könnte. Nicht ausreichend dürftejedoch sein, dass der Kläger aufgrund von Ad-hoc-Mitteilungen,Presseberichterstattungen und Ähnlichem allgemein vom sog."Dieselskandal" ggf. Kenntnis hatte und daher von einer Betroffenheitdes Fahrzeugs hätte wissen können. Insoweit dürfte auch eine grobfahrlässige Unkenntnis (des Klägers) nicht schaden." (Protokoll dermündlichen Verhandlung vom 11.07.2019, Az. 7 U 50/19)."Auch in dieser Problematik findet erfreulicherweise derzeit eineWende statt. Die Rechtsprechung schützt auch in diesen Fällen dieRechte des Verbrauchers und tritt mit Entschiedenheit denfadenscheinigen Argumenten der Volkswagen AG gegenüber," stellt derKölner Rechtsanwalt Prof. Dr. Marco Rogert erfreut fest.Kontakt::Dirk FuhrhopRechtsanwaltRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBOttostr. 1250859 KölnTelefon: (0049) (0)211/731 62 76-19Fax: (0049) (0)211/25 03-132E-Mail: fuhrhop@ru-law.deHomepage: www.ru-law.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell