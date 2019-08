Abgasskandal: VW spart jährlich über 100 Millionen Euro durch Sammelklage

Potsdam (ots) - Seit November 2018 haben sich mindestens 427.000Menschen in die Musterfeststellungsklage gegen VW eingeschrieben. Einabschließendes Urteil in dem Prozess wird jedoch frühestens im Jahr2023 erwartet. Dadurch spart der Wolfsburger Konzern jährlich mehrals 100 Millionen Euro, die eigentlich den geschädigten Verbrauchernzustünden. Die betroffenen Fahrzeuge verlieren nämlich durch dieweitere Nutzung kontinuierlich an Wert. Das ist das Ergebnis einerAnalyse des Verbraucherportals rightnow.eu. Das Unternehmen hat dieDaten aus fast 1.000 Gerichtsprozessen im Abgasskandal ausgewertet.Demnach spart VW bis zur Urteilsverkündung sogar mehr als einehalbe Milliarde Euro. Die individuelle Entschädigungssumme jedesKlägers setzt sich aus dem ursprünglichen Kaufpreis abzüglich einerNutzungsentschädigung für die bereits gefahrene Strecke zusammen. FürLetztere ziehen die zuständigen Gerichte eine ungefähre maximaleLaufleistung des jeweiligen Fahrzeuges heran und berechnen daraufbasierend den Wertverlust aufgrund der bislang zurückgelegtenStrecke. Im Schnitt gehen die Gerichte in ihren bisherigenEinschätzungen von einer maximalen Laufleistung in Höhe von 272.367Kilometern pro Fahrzeug aus.Jährlich verlieren die betroffenen Fahrzeuge mehr als 5 Prozentihres WertesLaut Kraftfahrtbundesamt legt ein durchschnittlicher PKW inDeutschland jährlich 13.922 Kilometer zurück. Demnach verlieren diebetroffenen Fahrzeuge pro Jahr rund 5,11 Prozent ihres Wertes.Bezogen auf den Kaufpreis in Höhe von 24.621 Euro, den die vonrightnow.eu vertretenen VW-Halter durchschnittlich für ihren PKWzahlten, bedeutet das eine jährliche Wertminderung von mehr als 1.250Euro pro Fahrzeug. Insgesamt verlieren die Fahrzeuge der 427.000 inder Musterfeststellungsklage eingeschriebenen VW-Halter demnach rund537,4 Millionen Euro an Wert - jedes Jahr.Ausgeglichen wird diese Summe zumindest in Teilen durch denDeliktzins in Höhe von 4 Prozent pro Jahr, den Volkswagen seinengeschädigten Kunden wahrscheinlich auszahlen muss. In diese Richtunghat sich bislang unter anderem das Oberlandesgericht Kölnausgesprochen. Insgesamt müsste Volkswagen seinen geschädigten Kundenbis 2023 demnach Deliktzinsen in Höhe von rund 420,5 Millionen Europro Jahr zahlen. Das sind dennoch mehr als 116,9 Millionen Euroweniger als die betroffenen Fahrzeuge jährlich an Wert verlieren.Alexander Voigt, Rechtsanwalt von rightnow.eu, kommentiert dieAnalyse:"Das Musterfestellungsverfahren ist ein ähnlich schwerer Betrug anden deutschen Verbrauchern wie der Manipulationsskandal selbst.Volkswagen wird das Verfahren bis vor den EuGH ziehen. Der Konzernselbst rechnet nicht mit einem Urteil vor 2023. Durch den Wertverlustder betroffenen Fahrzeuge, der währenddessen entsteht, spart VWdemnach mindestens 584 Millionen Euro und dieser Betrag könnte sogarnoch höher ausfallen: Sollten die Kläger letztlich Recht bekommen,müssten sie anschließend nämlich erneut gegen VW vor Gericht ziehen,um ihre individuelle Entschädigung zu erhalten. Da bislang rund427.000 VW-Kunden Teil dieses Verfahrens sind, würde die darausresultierende Klagewelle die deutschen Gerichte komplett überfordernund den Prozess weitere Jahre in die Länge ziehen.Wir von rightnow.eu schaffen es aktuell hingegen, die Ansprücheunserer Mandanten gegenüber VW in durchschnittlich sechs bis achtMonaten durchzusetzen. Dafür benötigten betroffene Autobesitzerbislang eine Rechtsschutzversicherung oder eigene Mittel, um dieProzesskosten zu stemmen. Ab sofort übernehmen wir diese Kosten unddas Risiko mit unserem Partner der ROLAND ProzessFinanz AG und helfenVW-Kunden dabei, deutlich schneller zu ihrem Anspruch zu kommen unddas ohne, dass sie das unsichere Musterfeststellungsverfahrendurchlaufen müssen."Diese Rechte haben Abgasskandal-OpferVom Abgasskandal betroffene Fahrzeughalter können die Auszahlungdes vollständigen Kaufpreises ihres Fahrzeuges bei dem jeweiligenHersteller geltend machen und ihr Auto dafür zurückgeben. Alternativgibt es auch die Möglichkeit, das Fahrzeug weiterzunutzen und einenTeil des Kaufpreises als Entschädigung zu erstreiten. Auf rightnow.eukönnen Autobesitzer ihren möglichen Anspruch kostenfrei prüfenlassen.rightnow.eu ist ein Angebot der Potsdamer RechtsanwaltskanzleiGoldenstein & Partner. Diese kooperiert dabei mit dem deutschenProzessfinanzierer ROLAND ProzessFinanz AG. Letzterer ermöglicht esVW-Kunden ohne Rechtschutzversicherung, risikofrei gegen den Konzernvorzugehen. Im Erfolgsfall sichert sich ROLAND dafür lediglich eineProvision in Höhe von 30 Prozent der durchgesetztenEntschädigungssumme.Sämtliche Ergebnisse der Analyse stehen unter dem folgenden Linkzur Verfügung: https://rightnow.eu/musterfeststellungsklage-vw.htmlÜber rightnow.eurightnow.eu ist ein Verbraucherportal, das sich auf dieDurchsetzung von Entschädigungsforderungen von Abgasskandal-Opfernspezialisiert hat. Auf der Plattform können geschädigte Kundendeutscher Autobauer kostenfrei prüfen, ob sie Anspruch auf einefinanzielle Entschädigung haben und das Portal mit der Durchsetzungihrer Rechte beauftragen. Rightnow wurde 2017 gegründet, hat seinenSitz in Potsdam und beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter. DasVerbraucherportal ist ein Angebot der Potsdamer RechtsanwaltskanzleiGoldenstein & Partner.