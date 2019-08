Abgasskandal - OLG Karlsruhe kündigt Einholung eines Sachverständigengutachtens für 3,0 l Motoren der Schadstoffklasse EURO 5 (EA 896/EA897) an / Volkswagen AG droht neues Ungemach

Köln (ots) - In von der Kölner Kanzlei Rogert & Ulbrich geführtenBerufungsverfahren, in denen es um Fahrzeuge der Audi AG mit einem3.0l- Motor (EU 5) geht, hat das OLG Karlsruhe am 22.08.2019Hinweisbeschlüsse erlassen und die Einholung einesSachverständigengutachtens über die Implementierung zweierAbschalteinrichtungen angekündigt (17 U 257/18 und 17 U 294/18)."Dies dürfte dem beklagten Konzern erneut Kopfzerbrechen bereiten",sagt Prof. Dr. Marco Rogert, Klägeranwalt, streite der Autobauer dochin jedem Verfahren das Vorhandensein von manipulierender Software fürdiesen Motorentyp gebetsmühlenartig ab.In den Verfahren geht es jeweils um die Zahlung von Schadensersatzgegen Rückgabe der PKW wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigungdurch die VW AG. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einengebrauchten Audi Q5 V6 3,0 I TDI und einen Audi A 4 3,0 l. EinenRückruf durch das KBA hat es für beide Modelle zwar noch nichtgegeben, allerdings hat sich der Hersteller bereit erklärt, für diebetroffenen Fahrzeuge ein Softwareupdate ab Sommer 2016bereitzustellen, was bis heute für die Kläger nicht erfolgt ist. Inder ersten Instanz scheiterten beide Kläger, da die Landgerichte inHeidelberg und Karlsruhe den Vortrag als nicht hinreichend konkreteinstuften und deshalb nicht nachgewiesen sei, dass die Volkswagen AGfür die behauptete Manipulation verantwortlich sei - zumal es sich jaum Audi-Modelle handelt.Das Oberlandesgericht Karlsruhe sieht dieses nun erwartungsgemäßanders. Denn die Tragweite der Entscheidung über den Einsatz einerunzulässigen Abschalteinrichtung, die in einer großen Zahl vonFahrzeugen verschiedener Marken des Konzerns verbaut wird, sprechefür eine Entscheidung durch den VW-Konzernvorstand. Der erkennende17. Senat wies in diesem Zusammenhang konsequenterweise darauf hin,dass eine Haftung der Volkswagen AG in beiden Verfahren in Betrachtkomme, auch wenn sie nicht Herstellerin des jeweiligen Fahrzeugs oderMotors sei.Auch geht der Senat von einer Abschalteinrichtung in Form einesThermofensters aus. "Das Thermofenster führt dazu, dass aufgrund derin Deutschland herrschenden Außentemperaturen weniger als die Hälftedes Jahres mit voller Abgasreinigung gefahren wird", erläutert derAnwalt beider Kläger Prof. Dr. Marco Rogert. Dass eine solcheEinrichtung ausnahmsweise aus Gründen des Motorenschutzes zulässigsei, müsse nach Ansicht des Senats durch die Volkswagen AG dargelegtund bewiesen werden, was bisher noch nicht geschehen sei. Auchstellte der Senat klar, dass nur er über die Zulässigkeit desThermofensters zu entscheiden habe. "Damit macht der Senatunmissverständlich deutlich, dass er nicht an die - aus unserer Sichtrechtswidrigen - Feststellungen des KBA gebunden sei", soRechtsanwalt Rogert.Bereits die von der Untersuchungskommission "Volkswagen" desBundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastrukturdurchgeführten Tests zeigten einen im Straßenverkehr um das 6,2-facherhöhten Stickoxidwert dieses Motorentyps, was nach Ansicht desSenats für ein differenziertes Abgasmanagement und damit für dasVorhandensein einer Abschalteinrichtung spreche."Dass die mit dem 3.0l- Motor (EA 897 evo) bestücktenPremium-Modelle von Audi, Volkswagen und Porsche ihre Zulassung nurdurch Täuschung erhalten haben, ist ja spätestens seit demverpflichtenden Rückruf des KBA hinreichend bekannt. Die Vermutung,dass man die Software nicht erst seit Kurzem und nur für die neuerenModelle einsetzt, sondern die Technik bereits für die Modelle mit derSchadstoffklasse Euro-5 verwendete, liegt auf der Hand. Durch dieUntersuchungskommission Volkswagen wurde dieses ja schoneindrucksvoll bestätigt. Die Positionierung des Karlsruher OLG-Senatsin diesen Angelegenheiten, lässt darauf hoffen, weiteres Licht in diedunklen Machenschaften des VW-Konzerns und seiner Töchter zu bringen.Das Märchen vom zulässigen Thermofenster erzählt vomVerkehrsministerium, dem KBA und der Autoindustrie ist baldGeschichte. Volkswagens langer Arm reicht zwar bis nach Flensburg,nicht aber bis nach Karlsruhe", bewertet Rechtsanwalt Prof. Dr. MarcoRogert das Geschehen in Karlsruhe.Kontakt:Dirk FuhrhopRechtsanwaltRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBOttostr. 1250859 KölnTelefon: (0049) (0)211/731 62 76-19Fax: (0049) (0)211/25 03-132E-Mail: fuhrhop@ru-law.deHomepage: www.ru-law.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell