Abgasskandal: Mercedes SLK bekommt Diesel Software-Update

Bremen (ots) - Die Rückrufe im Mercedes Abgasskandal gehen weiter. Zurzeitbekommen Halter des Modells SLK 250 d Schreiben von Daimler mit der Information,dass ihr Fahrzeug Teil eines Pflichtrückrufs des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA)ist und deshalb ein Software-Update bekommen muss. Die betroffenen Fahrzeuge ausder Baureihe R172 verfügen über den Motor OM651 sowie die Abgasnorm Euro 6 undwurden zwischen 2015 und 2017 produziert.Die Wirksamkeit des Software-Updates ist allerdings umstritten. Am 21. Januarhatte das Polit-Magazin Frontal 21 von einem Test durch die unabhängigeMessfirma Emissions Analytics berichtet, der gezeigt hatte: Die Stickoxidwertewerden durch das Update nicht wie erhofft gesenkt. Der getestete C220 CDI hatteunter ansonsten gleichen Bedingungen mit Software-Update sogar mehr Stickoxidausgestoßen, als vor dem Update. Daimler selbst behauptet dagegen, durch dasUpdate könne man den Stickoxidausstoß im Durchschnitt der Fahrzeuge um 25 bis30% senken. Auch das KBA teilt diese optimistische Ansicht.Verbraucher, die von Daimler informiert werden, dass ihr Diesel einSoftware-Update bekommen muss, haben Anspruch auf Schadensersatz.Die Interessengemeinschaft Mercedes Abgasskandal bietet Ihnen kostenloseUnterstützung im Kampf um Ihr Recht. Wir prüfen gratis Ihre Vertragsunterlagen,erläutern Ihnen die rechtlichen Möglichkeiten und errechnen vorab Ihrenmöglichen Anspruch auf Schadensersatz.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweit mehr als5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrund von illegalenAbschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konnten bereits gewonnen werden. DieKläger erhalten dabei den Kaufpreis erstattet und geben das manipulierteFahrzeug an den Hersteller zurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61631/4502002OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbBOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell