Abgasskandal: Mercedes ML 350 (Euro 6) bekommt Diesel Software-Update

Bremen (ots) - Nun ist auch der Mercedes ML 350 BlueTEC 4MATIC an der Reihe. Diezwischen 2012 und 2016 produzierten Fahrzeuge mit dem Motor OM642 und derAbgasnorm Euro 6b bekommen ein Software-Update. Betroffen sind fast 24.000Fahrzeuge alleine in Deutschland, weltweit sind es sogar fast 65.000.Es handelt sich dabei um ein Pflichtupdate. Wie Daimler selbst in seinemAnschreiben an die betroffenen Kunden bestätigt, droht bei einer Nichtteilnahmedie behördliche Stilllegung.Zudem schreibt Daimler, dass sich nach dem Update der AdBlue-Verbrauch erhöhenkönne. Andere Parameter, wie zum Beispiel auch der Spritverbrauch sollen lautDaimler von dem Update jedoch nicht beeinflusst werden. Viele Fahrer, derenDiesel das Update bereits bekommen hat, haben jedoch gegenteilige Erfahrungengemacht. Sie berichten nicht nur von einem erhöhten AdBlue-, sondern auch voneinem erhöhten Spritverbrauch und weiteren negativen Folgen.Die Wirksamkeit des Mercedes Software-Updates ist dabei umstritten. DasPolit-Magazin Frontal 21 hatte am 21. Januar von einem Test durch dieunabhängige Messfirma Emissions Analytics berichtet, der gezeigt hatte, dass dieStickoxidwerte durch das Update nicht wie erhofft gesenkt werden. So hatte dergetestete C220 CDI unter ansonsten gleichen Bedingungen nach dem Software-Updatesogar mehr Stickoxid ausgestoßen, als vor dem Update. Daimler selbst behauptetdagegen, durch das Update könne man den Stickoxidausstoß im Durchschnitt derFahrzeuge um 25 bis 30% senken. Auch das KBA teilt diese optimistische Ansicht.Verbraucher, die von Daimler informiert werden, dass ihr Diesel einSoftware-Update bekommen muss, haben Anspruch auf Schadensersatz.Die Interessengemeinschaft Mercedes Abgasskandal bietet Ihnen kostenloseUnterstützung im Kampf um Ihr Recht. Wir prüfen gratis Ihre Vertragsunterlagen,erläutern Ihnen die rechtlichen Möglichkeiten und errechnen vorab Ihrenmöglichen Anspruch auf Schadensersatz.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweit mehr als5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrund von illegalenAbschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konnten bereits gewonnen werden. DieKläger erhalten dabei den Kaufpreis erstattet und geben das manipulierteFahrzeug an den Hersteller zurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61631/4503271OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbBOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell