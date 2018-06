Abgasskandal: Mercedes-Fahrer erstreiten erste Urteile jetzt auch gegen Daimler - Hersteller muss manipulierte C-Klasse und Vito zurücknehmen und Kaufpreis erstatten

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Stuttgart / Hanau / Karlsruhe (ots) - Im Abgasskandal muss jetztauch Daimler erste gerichtliche Niederlagen gegen betrogene Kundeneinstecken, die für Volkswagen bereits seit Langem Alltag gewordensind: Das Landgericht Hanau (Az. 9 O 76/18) hat der Klage einesVito-Fahrers auf Schadenersatz stattgegeben. Das Gericht entschied:Daimler muss das manipulierte Fahrzeug wegen vorsätzlichersittenwidriger Schädigung zurücknehmen und den Kaufpreis in Höhe von59.500 EUR abzüglich einer Nutzungsentschädigung für bereitsgefahrene Kilometer erstatten. Auch das Landgericht Karlsruhe (Az. 18O 24/18) hat Daimler bereits verurteilt, einen manipuliertenMercedes-Benz C200 d T-Modell zurückzunehmen.Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen aus der Kanzlei Dr. Lehnen &Sinnig, die bereits Dutzende betrogene Mercedes-Fahrer vertritt:"Urteile gegen Daimler wie die aus Hanau und Karlsruhe warenabsehbar. Daimler steht vor einer Klagewelle, die Volkswagen längstüberrollt hat."Das Kraftfahrt-Bundesamt hat bislang im Transporter Vito mit1,6-Liter-Diesel, der C-Klasse mit 220d-Motor und dem GLC (ebenfalls220d) verbotene Abschalteinrichtungen entdeckt und amtliche Rückrufeangeordnet. Darüber hinaus stehen noch weitere Modelle im Verdacht,manipuliert zu sein. Das KBA untersucht gegenwärtig noch dieG-Klasse, E-Coupé, S-Klasse, GLE und die C-Klasse mit Renault-Motor.Die rechtliche Ausgangsposition ist für Daimler-Kunden sogarbesser als sie es anfänglich für Volkswagen-Kunden war. Als derVW-Abgasskandal Ende 2015 bekannt wurde, mussten Geschädigte erstmühsam eine Deckungszusage ihrer Rechtsschutzversicherung erkämpfen.Allein diese Hürde hat bereits Tausende Autofahrer von einererfolgversprechenden Klage gegen VW abgehalten. Anschließend musstennoch die Gerichte davon überzeugt werden, dass Volkswagen in derPflicht ist, die Schummel-Diesel zurückzunehmen. Heute gewähren alleVerkehrsrechtsschutzversicherungen in Abgasstreitigkeitenunproblematisch Deckung. Und auch vor Gericht gewinnt Volkswagenheute kaum noch Prozesse. Weiteren Rückenwind haben zahlreicheOberlandesgerichte bereits signalisiert und nachdem Volkswagen jetztauch in Deutschland ein Milliarden-Bußgeld akzeptiert hat, steigendie Erfolgsaussichten geschädigter VW-Kunden nahezu auf 100%.Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen: "Die VW-Fahrer haben denMercedes-Fahrern den Klageweg geebnet und praktisch alle Ampeln aufGrün gestellt. Auch für Mercedes-Fahrer gibt es keinen Grund, sichbetrügen zu lassen. Und erst recht gibt es keinen Grund, sich unterstaatlicher Androhung von Zwangsstilllegungen fragwürdigeSoftware-Updates aus der Hand des betrügenden Herstellers aufdrängenzu lassen. Ob diese eilig entwickelten Updates überhauptfunktionieren, ist fraglich und dass sie erhebliche Folgeschäden anden teuren Autos verursachen können, ist aus den VW-Fällenhinlänglich bekannt."Die Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig Rechtsanwälte PartG mbB aus Trierist eine der führenden Kanzleien im Abgasskandal. Sie berät undvertritt bundesweit bereits über 1.000 Geschädigte imVW-Abgasskandal. Die Kanzlei hat am 28.05.2018 vor dem OLG Köln (Az.27 U 13/17) die bundesweit erste Entscheidung einesOberlandesgerichts zugunsten eines VW-Fahrers erstritten, dieSignalwirkung hat, und zwar auch für Mercedes-Fahrer. Die Kanzleibietet Autokäufern eine kostenlose und unverbindlicheErsteinschätzung ihres Falles unter www.lehnen-sinnig.dePressekontakt:Dr. Christof LehnenDr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbBMax-Planck-Straße 22D - 54296 TrierTel.: (+49) 0651 - 200 66 77 0Fax: (+49) 0651 - 200 66 77 1E-Mail: post@lehnen-sinnig.deWeb: www.lehnen-sinnig.deOriginal-Content von: Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell