Abgasskandal: Erneuter Paukenschlag in der Premium-Klasse - dieses Mal aus Hannover

Köln (ots) - Nun ist es passiert. Das Landgericht Hannoververurteilte den Volkswagenkonzern zur Rücknahme eines VolkswagenTouareg mit Abgasnorm Euro 6 (Rückrufaktion 23Y3).Bislang hielt das Gericht in der niedersächsischenLandeshauptstadt die Klagen allesamt für unbegründet und wies diesereihenweise ab. Doch nun bejahte das Gericht im Falle des imSeptember 2015 für 57.110,18 Euro neu erworbenen Fahrzeugs denAnspruch des Klägers und verurteilte den Volkswagen Konzern wegeneiner vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung zur Rücknahme des Wagensgegen Zahlung von 46.850,89 EUR (Urteil LG Hannover vom 13.05.2019,Az. 1 O 129/18). Zusätzlich sprach die Vorsitzende dem Kläger nochZinsen auf den ausgeurteilten Betrag seit dem Kauf im September 2015zu - knapp 6.900 Euro.Das Gericht ließ an dem Verhalten der verantwortlichen Akteure beiVolkswagen kein gutes Haar und qualifizierte dieses als sittenwidrigund verwerflich.Die berechtigten Verkehrserwartungen der Verbraucher gingen dahin,dass ein Autohersteller sich gewissenhaft an die Regeln hält, denener im Rahmen des Zulassungsverfahrens unterliegt.Dabei werde angesichts der Tatsache, dass es sich bei einem Pkw umein hochwertiges Gut mit langer Lebensdauer handelt, der für dieMobilität des Kunden von großer Bedeutung ist, eine besonders hoheSorgfalt erwartet. In der Automobilindustrie spiele zudem dieEinhaltung von Umweltstandards eine erhebliche Rolle.An die Redlichkeit des Herstellers würden besonders hoheErwartungen gestellt, da der Verbraucher auf die Richtigkeit derAngaben durch den Hersteller angewiesen ist, weil er zu einer eigenenÜberprüfung nicht in der Lage sei.Gegen diese berechtigten Verkehrserwartungen habe der Konzern ineinem erheblichen Maße verstoßen.Bei der Beurteilung der Verwerflichkeit des Handelns sei der hoheSchaden, den Volkswagen verursacht habe, sowie das hohe Risiko fürdie zahlreichen Fahrzeugkäufer zu berücksichtigen.Als Automobilhersteller sei dem Konzern bekannt gewesen, dass erdadurch den Bestand der EG-Typengenehmigung riskierte und somit dieGefahr des Entzugs der allgemeinen Betriebserlaubnis für dieFahrzeuge bestand. Der dadurch drohende Schaden sei enorm gewesen.Die Inkaufnahme eines derartigen Schadens zum Zwecke desGewinnstrebens enthalte ein hohes Maß an Skrupellosigkeit.Die Beklagte muss sich das Wissen ihrer Repräsentanten auch imZusammenhang mit der Haftung nach § 826 BGB zurechnen lassen.Am Vorsatz der verantwortlichen Akteure sowie an der Zurechnunghatte das Gericht keine Zweifel, denn der umfangreiche Vortrag desKlägers löste eine sogenannte sekundäre Darlegungslast beim beklagtenKonzern aus, wonach dieser hätte Farbe bekennen müssen, dies jedochnicht tat.Zum anderen ließe sich auch ein Vorsatz der handelnden Personenfeststelle. Bei der Produktion eines derart hochwertigen undstrengsten Qualitätsanforderungen unterliegenden Produkts sei eslebensfremd, dass die die Entwicklung und deren Einsatz in derFertigung ohne Kenntnis und ohne Billigung vonproduktionsverantwortlichen Personen vollzogen werden konnte."Nun wurde erneut bestätigt, dass dem Konzern auch imPremium-Segment ein steifer Wind entgegenweht. Wir freuen uns sehrdarüber, dass die Rechtsprechung unseren Argumenten folgt und sichvoll auf die Seite des Verbrauchers stellt - und das noch inHannover, meiner Geburtsstadt," sagt der Kölner Rechtsanwalt Prof.Marco Rogert von der Kanzlei Rogert und Ulbrich, die den Kläger inHannover vertrat. "Ohne gerichtliche Hilfe würde der Verbraucher vomKonzern auch hier im Regen stehen gelassen werden."