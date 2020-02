Abgasskandal 2.0 - Befindet sich die Automobilbranche vor dem größten Beben der Neuzeit? (FOTO)

Köln (ots) - "Ein Billionenschaden und hunderte Millionen weitere betroffeneFahrzeuge im Abgasskandal stehen der Autoindustrie bevor", davon ist Ulf Böseüberzeugt. Der Rechtsanwalt und geschäftsführende Partner von Decker & Böse,einer der bundesweit führenden Kanzleien im Abgasskandal, prophezeit derAutobranche das größte Beben der Neuzeit: "Dagegen war der bisher bekannteAbgasskandal nichts."Auffällige Abgasmesswerte bei 29 Autoherstellern und 139 ModellenMindestens 29 Autohersteller und 139 Modelle weisen aktuell auffälligeAbgaswerte auf. Messungen, die eine Manipulation vermuten lassen, betreffenerneut den Volkswagenkonzern, aber auch Daimler, BMW, Opel, Renault, Volvo,Ford, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen, Toyota und Nissan. Die Abgasmessungenwurden vom ADAC und der Deutschen Umwelthilfe durchgeführt. Überraschend sinddabei die sehr unterschiedlichen Reaktionen der Hersteller und desKraftfahrtbundesamtes (KBA) auf die Messwerte. Während beispielsweise Opel undDaimler sich teilweise für freiwillige Rückrufe zur Nachrüstung entschiedenhaben, haben andere Hersteller bis heute noch gar nicht reagiert. Nur in einigendieser Fälle hat das KBA bereits einen verpflichtenden Rückruf für auffälligeFahrzeuge im Zuständigkeitsbereich des KBA angeordnet.Klare Überschreitung erlaubter Grenzwerte - Einhaltung nur mit Betrug zuerklärenDie Überschreitungen der zulässigen Abgasmesswerte reichen je nach Modell voncirca 10 Prozent bis zu einem Vielfachen der erlaubten Grenzwerte.Verbraucherschützer sind sich bereits seit Monaten einig, dass die klarenÜberschreitungen im Vergleich zu den Herstellerangaben nur mit Betrugsabsichtder Autohersteller zu erklären sind. Experten sprechen dabei vom Einbau einesillegalen Thermofensters, wodurch die Abgasmessungen auf dem Prüfstand imVergleich zum realen Fahrbetrieb vorsätzlich manipuliert werden. Das Fahrzeugstößt mit eingebautem Thermofenster nur bei bestimmten Temperaturen wenigerAbgase aus als erlaubt, sodass die Abgaswerte bei anderen Temperaturen deutlichhöher liegen als angegeben. Ziel der Autohersteller ist dabei, das Fahrzeug mitden niedrigen Messwerten als besonders umweltschonend anpreisen zu können,obwohl der tatsächliche Abgasausstoß die Grenzwerte deutlich überschreitet.Dieselskandal 2.0 - Erfolge für Verbraucher vor GerichtNach Aufdeckung des Dieselskandals 1.0 im Oktober 2015 lässt sich auch derDieselskandal 2.0 mit Blick auf die aktuelle Rechtsprechung nicht mehr unter denTisch kehren. Tausende weitere Gerichtsverfahren gegen Autohersteller wie VW undDaimler enden für betrogene Käufer sehr positiv. Die Gerichte entscheidenentweder für die klagenden Käufer oder die Hersteller wollen einen Vergleichschließen, der für den Käufer sehr erfreulich ausfällt. Besonders sensibelreagieren die Autohersteller, wenn die deutschen Gerichte den Bundesgerichtshof(BGH) oder gar den Europäische Gerichtshof (EUGH) entscheiden lassen wollten, obdie sogenannten Thermofenster überhaupt legal sind. In der Regel wird dann einsehr positiver Vergleich für den Autokäufer geschlossen.Autohersteller investieren in Anwälte, statt in funktionierende NachrüstungenDie Autohersteller bestreiten weiterhin, dass ihr Handeln gesetzeswidrig sei.Dabei stellen sie jährlich Milliarden Euro zurück und pumpen gleichzeitigMilliarden in die Kassen von Kanzleien, um das eigene Vorgehen vor Gericht zuverteidigen. Stattdessen sollten sie endlich in funktionierende Nachrüstungeninvestieren, um die eigenen Fehler zu beheben und diese nicht weiter vertuschen.Ob das der bessere Weg ist, ist auch im Sinne der Hersteller fraglich. Immerhinerleiden die betroffenen Autokonzerne enorme Imageschäden, die dadurch weiterverstärkt werden.Betroffene, die nicht rechtzeitig handeln, kommen zu kurzSpätestens im Rahmen des Abgasskandals 1.0 seit 2015 wurde klar, dass Betroffeneleer ausgehen, wenn Rechte zu spät geltend gemacht werden. Käufer müssen sichweiter über ein Auto ärgern, dass Sie so niemals haben wollten und haben nachdem Softwareupdate mehr Probleme als Nutzen. Deshalb ist betroffenen Käufern im Abgasskandal 2.0 umso mehr zu raten, sich rechtzeitig um ihre Rechte zu kümmern. Spezialisierte Kanzleien bieten dazu eine kostenlose Erstberatung an, um Geschädigte über die eigenen Chancen ohne Risiko umfassend informieren zu können.

Über den Autor:
Ulf Böse
Dipl.-Jur., Rechtsanwalt, Partner, Geschäftsführer bei Decker & Böse Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Ulf Böse betreut als einer der führenden Anwälte für Massenschäden in Deutschland mit seiner Anwaltskanzlei Decker & Böse über 25.000 Verträge von Verbrauchern Er ist Spezialist für die Themen Abgasskandal und Diesel-Fahrverbote sowie Widerruf von Darlehen und Autofinanzierungen.