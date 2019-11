Abgassakandal: Verurteilter VW-Manager aus US-Haft nach Deutschland zurückgekehrt

Hamburg (ots) - Der in den USA inhaftierte ehemalige VW-Ingenieur James Liangist nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nach Deutschlandüberstellt worden. Er war am Montag in New York von zwei LKA-Beamten abgeholtworden und ist seit Dienstag, 19. November, wieder in Deutschland. Liang war2017 in den USA zu 40 Monaten Haft und einer Geldstrafe in Höhe von 200.000US-Dollar verurteilt worden. Er hatte sich den US-Ermittlern als Kronzeuge zurVerfügung gestellt und eine Mitschuld am Dieselskandal eingeräumt.Nun soll der Ingenieur seine Reststrafe in der Nähe von Hannover absitzen. SeinAnwalt Gero von Pelchrzim, sagte, er hoffe, dass das letzte Drittel der Strafefür seinen Mandanten ausgesetzt werde. Damit könnte Liang bereits im Dezemberfreikommen. Allerdings wird auch in Deutschland gegen ihn wegen der Abgasaffäreein Betrugsverfahren geführt.Unterdessen bereitet die Staatsanwaltschaft Braunschweig offenbar Anklagen gegensechs weitere frühere VW-Mitarbeiter vor. Es handelt sich um hochrangigeIngenieure und Softwareentwickler, die ebenfalls in den Abgasbetrug verwickeltgewesen sein sollen. Den Recherchen von NDR, WDR und SZ zufolge hat dasLandeskriminalamt Niedersachsen seine Ermittlungen gegen die Managerabgeschlossen. Die in den Abschlussberichten erhobenen Vorwürfe und dieBeweisführung sind demnach nahezu deckungsgleich zu denen bei den bereitsAngeklagten. Bislang müssen sich sechs ehemalige VW-Manager vor Gerichtverantworten, unter ihnen auch der frühere Vorstandschef Martin Winterkorn.Allerdings deutet derzeit vieles darauf hin, dass sich eine Prozesseröffnungweiter verzögern könnte. Das zuständige Landgericht Braunschweig hat bereitsmehrfach die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kritisiert und wichtige Inhaltein den Anklageschriften in Zweifel gezogen. Nun geht es um die Frage, ob dieAngeklagten möglicherweise auch in Form von Bonuszahlungen persönlich finanziellprofitiert haben. -. Den Recherchen zufolge ist das Gericht der Auffassung, dasshierzu die bisherigen Ermittlungsergebnisse "nicht hinreichend aussagekräftigseien". Die Staatsanwaltschaft müsste also noch einmal nachliefern.Außerdem ist weiterhin unklar, wie viele Autos insgesamt von dem Betrugbetroffen gewesen sind. Laut Staatsanwaltschaft sollen es weltweit mehr als neunMillionen Fahrzeuge der Marken VW, Audi, Porsche, Seat und Skoda gewesen sein.Doch das Gericht hatte diese Zahl bereits vor einigen Wochen angezweifelt undein neues Gutachten gefordert.Dieses will nun offenbar das Kraftfahrtbundesamt (KBA) gemeinsam mit einerUniversität erstellen. Laut NDR, WDR und SZ hat die Behörde erklärt, dass außerihr niemand dazu in der Lage sei. Gegen dieses Vorhaben haben jedoch denRecherchen zufolge mehrere Verteidiger der angeklagten VW-Manager Widersprucheingelegt. Ihrer Ansicht nach ist das Amt weder ausreichend kompetent für einsolches Gutachten, noch sei es unparteiisch. Die Anwälte werfen dem KBA vor,sich in der Vergangenheit deutlich gegen VW positioniert zu haben. Deshalb seiklar, dass es einen solchen Auftrag nicht unvoreingenommen erfüllen könne.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040 / 4156-2300Mail: l.louwien@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4445483OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell