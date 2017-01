Abgas-Update im ADAC-Test bei allen Modellen wirksam / Dritter Teil der Vorher-Nachher-Tests am VW Golf VI Variant 1.6 TDI

München (ots) - Der ADAC hat nach dem VW Golf 2.0 TDI und dem VWPolo 1.2 TDI erneut die technischen Folgen aus der laufendenUmrüstung von Dieselfahrzeugen des VW-Konzerns untersucht. Diesmal imFokus: der VW Golf VI Variant 1.6.TDI. Ergebnis: Alle drei Testszeigen, dass das Update durch VW wirksam ist. Die VW-Umrüstung beiden untersuchten Diesel-Modellen bringt also einen Nutzen für dieUmwelt, während sich Verbrauch und Motorleistung durch die Umrüstungkaum ändern.Die Stickoxid-Emissionen (NOx) reduzierten sich unterrealitätsnahen Bedingungen beim Golf 2.0 TDI um 33,9 Prozent und beimPolo 1.2 TDI um 22,9 Prozent. Beim Golf 1.6 TDI, der neben demSoftwareupdate noch mit einem sogenannten Strömungsgleichrichternachgerüstet wurde, gingen die NOx-Emissionen sogar um bis zu 57Prozent zurück. Die Messungen nach dem ADAC EcoTest, dierealitätsnäher und strenger als die gesetzlichen Messverfahren zurZulassung sind, liefern somit einen Beleg für die Wirksamkeit derUmrüstung. Bezüglich des Kraftstoffverbrauchs ergibt sich nach derUmrüstung - unter Berücksichtigung der Messunsicherheit von zweiProzent - beim VW Golf 1.6 TDI ein geringer Anstieg von 0,4 bis 3,2Prozent. Dieses Ergebnis entspricht den Messergebnissen der anderenbeiden Testfahrzeuge.Nach dem Update unterschied sich der Verbrauch der untersuchtenModelle kaum zur Eingangsmessung. Jedoch lag in allen Fällen dieerste Messung gemäß NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) bereits vorder Umrüstung deutlich über der Herstellerangabe. Da die Wertejeweils im normierten NEFZ-Zyklus ermittelt wurden, ist dies alsklare Auffälligkeit zu werten, die nicht mit der Umrüstung inZusammenhang steht. Beim Golf 2.0 TDI lag der Mehrverbrauch schon zuBeginn der Untersuchung bei 6,6 Prozent. Der Verbrauch des VW Polo1.2 TDI übertraf die offiziellen Angaben um 9,6 Prozent. Beim drittenTeil der Sondermessung mit dem Golf Variant 1.6 TDI haben dieFachleute des ADAC im NEFZ nur einen geringen Mehrverbrauch von 2,5Prozent ermittelt.Der ADAC weist darauf hin, dass die Untersuchung einzelnerFahrzeuge keine generellen Aussagen über die Gesamtheit derzurückgerufenen Fahrzeuge zulässt. Die durchgeführten Tests sollenden betroffenen Mitgliedern des Automobilclubs eine Orientierungbezüglich der Wirkung der Nachrüstung bieten. Um gegebenenfallsindividuelle Rechtsansprüche zu begründen, müssen jedochfahrzeugspezifische Untersuchungen durchgeführt werden.Einen ausführlichen Bericht zu den Messungen finden Sie unterwww.adac.de/ecotest.Zur Testmethodik:Der VW Golf VI Variant 1.6 TDI wurde mit 5-Gang-Schaltunggetestet. Die Abgas-, Verbrauchs- und Leistungsmessungen auf demPrüfstand sowie Fahrdynamikmessungen und Fahrversuche auf der Straßefanden im Dezember 2016 in Deutschland (ADAC-Technik-ZentrumLandsberg) statt.Der untersuchte Pkw wurde jeweils vor und nach dersoftwaretechnischen Umrüstung des Herstellers getestet. Um dieFahrzeuge bei gleichbleibenden, genormten Bedingungen testen zukönnen, ist es notwendig, die Messungen im Abgaslabor auf einemFahrleistungsprüfstand durchzuführen und dabei vorgegebene Testzyklenzu verwenden. Hierfür wurden die Fahrzeuge sowohl dem für dieFahrzeugtypgenehmigung relevanten NEFZ, als auch den realitätsnäherenZyklen WLTC und BAB130 unterzogen.Diese Presseinformation finden Sie online unterwww.presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unter www.twitter.com/adac.Pressekontakt:Dr. Christian BuricTel.: (089) 7676-3866christian.buric@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell