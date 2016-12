Abgas-Betrug zu Lasten der Umwelt - Pflanzmich.de sorgt für grüne Entschädigung bei betroffenen Schummel-Dieselfahrern (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

--------------------------------------------------------------Zur CO2 Ausgleichsprämiehttp://ots.de/YAKrq--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Pflanzmich.de sorgt für einen Ausgleich des CO2 Ausstoßes durchden Automobilverkehr und entschädigt Schummel-Dieselfahrer mit100.000 gratis Bäumen. Nachdem die amerikanischen Autofahrer einefinanzielle Entschädigung von einem der größten deutschenAutomobilhersteller bekommen haben, gehen deutsche Fahrer leer aus.Etwa 2,5 Millionen deutsche Fahrzeuge sind laut dem Bericht derUntersuchungskommission von der Täuschung des Automobilherstellersbetroffen. Jedes Auto setzt bei der Verbrennung von einem LiterBenzin oder Diesel zwischen zwei und drei Kilogramm desklimaschädlichen Gases CO2 frei. Insgesamt belaufen sich dieEmissionen jedes Deutschen pro Jahr auf etwa elf Tonnen CO2, so dasBundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.Bäume hingegen haben nachweislich einen positiven Effekt auf dieUmwelt: Im Rahmen der Photosynthese entziehen sie der AtmosphäreKohlendioxid (CO2). Das Kohlendioxid wird in Form von Kohlenstoff (C)im Holzkörper gespeichert. Ein Hektar Wald mit Bäumen verschiedenenAlters speichert etwa 13 Tonnen CO2 pro Jahr. Somit sorgt jedereinzelne Baum, der angepflanzt wird dafür, dass weniger CO2 in dieAtmosphäre gelangt. Die genaue Menge des gespeicherten Kohlenstoffessowie des produzierten Sauerstoffes hängt sowohl von der Holzdichteals auch vom Alter des Baumes ab. Jeder gepflanzte Baum verbessert inseinem Leben die Luftqualität in einem deutlich höheren Maße als einSchummel-Dieselfahrzeug diese in seiner gesamten Nutzungsdauerverschlechtern kann.Insgesamt 100.000 Bäume versendet pflanzmich.de direkt aus derPinneberger Baumschule an geschädigte Autofahrer aller Markeninnerhalb Deutschlands. Weitere Informationen zu der Kampagne sowiedie Möglichkeit sich bis zum 01.03.2016 für einen gratis Baum zuregistrieren gibt es auf: https://www.pflanzmich.de/pflanzenheld.Ihr Ansprechpartner:Kim Erik DanielsenÖffentlichkeitsarbeitdanielsen@pflanzmich.de04101-378013pflanzmich.deBurstah 1325474 EllerbekOriginal-Content von: pflanzmich.de, übermittelt durch news aktuell