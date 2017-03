Abflug in Planica: Weltcup-Finale der Skiflieger live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Die Wintersportsaison 2016/2017 geht mit einem spektakulären Eventzu Ende: Beim Weltcup-Finale der Skiflieger im slowenischen Planicatritt die Weltelite zum Showdown an. Das ZDF überträgt von Freitag,23. März, bis Sonntag, 26. März 2017, die beiden Einzelwettbewerbeund das Teamspringen live. Kommentator ist Stefan Bier, fürModeration und Analyse stehen Norbert König und ZDF-Experte ToniInnauer bereit.Die "Letalnica" von Planica ist die zweitgrößte Skiflugschanze derWelt und erlaubt Sprünge von weit über 220 Metern. Der Schanzenrekordvon Peter Prevc aus dem Jahr 2015 liegt bei 248,5 Metern. Ausdeutscher Sicht dürfte vor allem der Auftritt von Andreas Wellingerfür Spannung sorgen, der nach seinem unglücklichen Abschneiden beimWeltcup in Vikersund auf Wiedergutmachung hofft. Der Topspringer desDSV hatte nach einem misslungenen zweiten Durchgang bei widrigenBedingungen den möglichen Sieg in der neuen "Raw Air"-Tour verpasstund musste den neuen Weltrekordhalter (253,5 Meter) Stefan Kraft undVierschanzentourneesieger Kamil Stoch noch vorbeiziehen lassen.ZDF-Sendetermine Weltcup Skifliegen Planica:Freitag, 24. März 201715.05 bis 17.00 Uhr Skifliegen 1. und 2. DurchgangSamstag, 25. März 20179.50 bis 12.00 Uhr Skifliegen Teamwettbewerb 1. und 2. DurchgangSonntag, 26. März 201710.15 bis 12.00 Uhr Skifliegen 1. und 2. DurchgangPressemappe: http://ly.zdf.de/iA1/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell