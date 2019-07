Abflammgeräte: Unkraut vernichtet - Hecke in Brand

Wiesbaden (ots) - Schnell, effektiv und rückenschonend: Immer mehrGartenbesitzer nutzen Abflammgeräte, um das Unkraut auf Terrassenoder Wegen zu vernichten. Von den Unkrautbrennern geht jedoch einehohe Brandgefahr aus, warnt das R+V-Infocenter. Insbesondere Heckenfangen schnell Feuer, wenn die Geräte zu nah an trockene Gräser undÄste kommen.Außen grün - innen staubtrockenViele Unkrautbrenner arbeiten mit einer offenen Gasflamme, die um1.000 Grad Celsius heiß wird. Deshalb dürfen sie auch nur auf festenUntergründen zum Einsatz kommen - etwa auf Pflaster oder Asphalt. DasGefährliche: Viele Nutzer unterschätzen die Strahlungswärme und denFunkenflug. "Trockene Pflanzen, Gartenabfälle und Schuppen aus Holzkönnen selbst in einigen Metern Entfernung noch blitzschnell Feuerfangen", sagt Torge Brüning, Brandschutzingenieur bei der R+VVersicherung. Besondere Vorsicht ist in der Nähe von Sträuchern undHecken geboten. "Oft sind sie außen grün, innen jedoch staubtrocken.Brennt dann ein kleines Ästchen, breitet sich das Feuer rasendschnell aus." Manche Heckenpflanzen enthalten zudem ätherische Öle,die die Brandgefahr noch verstärken.Erhöhte Brandgefahr bei WindStarker Wind kann dies zusätzlich begünstigen. "Wer bei windigemWetter mit dem Unkrautbrenner arbeitet, handelt unter Umständen grobfahrlässig", erklärt R+V-Experte Brüning. Denn die Gefahr durch denFunkenflug steigt, und der Wind facht das Feuer zusätzlich an. Brenntdie Hecke lichterloh, kann oftmals nur noch die Feuerwehr verhindern,dass die Flammen auf Schuppen, Carports oder Wohnhäuser überspringen.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen oderungenutzten Grundflächen abzubrennen, ist verboten.- Vor Arbeitsbeginn sollten Nutzer die Unkrautflächen von allemBrennbarem befreien, etwa von trockenem Laub und Ästen.- Ein Eimer mit Löschwasser oder ein bereitliegenderGartenschlauch kann im Notfall hilfreich sein.- Elektrische Unkraut- oder Infrarotbrenner sind etwas sichererals gasbetriebene Geräte, da sie nicht mit einer offenen Flammearbeiten.- Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten die Hobbygärtnergeschlossene, feste Schuhe und eine lange Hose tragen.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell