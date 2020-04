Abfertigung von Schutzmasken ist neuer Schwerpunkt für Flughafen-Zoll

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Coronakrise hat auch die Arbeit des Zolls am Frankfurter Flughafen verändert: Kaum noch Reiseverkehr, dafür mehr Fracht - einschließlich der überall nachgefragten Schutzmasken.



"Seit Beginn der Coronakrise ist einer unserer Schwerpunkte die Abfertigung von Schutzausrüstung, insbesondere Masken", sagte Markus Tönsgerlemann, Direktor des Hauptzollamts Frankfurt.

Ziel sei es, die Einfuhr zu beschleunigen, damit Länder, Kommunen und Rettungsdienste möglichst schnell die Masken erhalten könnten. "Wir achten aber darauf, dass die Sicherheitsbestimmungen, die Anforderungen an die Masken erfüllt sind, damit keine unzureichenden oder gar nutzlosen Schutzmasken untergejubelt werden", betonte Tönsgerlemann am Donnerstag am Rand einer Kontrollaktion des Zolls in Frankfurt. Das Hauptzollamt Frankfurt ist das zweitgrößte Deutschlands./czy/DP/stk