MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am Flughafen München ist die Abfertigung am Terminal 2 gestoppt worden.



Eine männliche Person sei vom Transitbereich unberechtigt in einen Teil des Flughafens gelangt, zu dem nur Flughafenmitarbeiter Zugang haben, teilte die Bundespolizei Bayern am Mittwochabend unter Berufung auf den Flughafen mit./nau/DP/he