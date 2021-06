Abfallaufkommen in Deutschland im Jahr 2019 weiter auf hohem Niveau

Wiesbaden (ots) - Das Abfallaufkommen in Deutschland betrug im Jahr 2019 nach vorläufigen Ergebnissen 416,5 Millionen Tonnen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen Tages der Umwelt am 5. Juni 2021 weiter mitteilt, blieb die Abfallmenge mit einem Rückgang um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Im Jahr 2018 hatte das Abfallaufkommen mit 417,2 Millionen Tonnen seinen bisherigen Höchststand erreicht.Bau- und Abbruchabfälle machen mehr als die Hälfte ausDie "Bau- und Abbruchabfälle" bildeten mit 55,4 % (230,9 Millionen Tonnen) den Großteil des Gesamtaufkommens, gefolgt von den "Sekundärabfällen" mit 13,5 % (56,2 Millionen Tonnen), also Abfällen, die bereits in einer Anlage behandelt wurden. Die "übrigen Abfälle" (insbesondere aus Produktion und Gewerbe) hatten einen Anteil am gesamten Abfallaufkommen von 12,2 % (50,7 Millionen Tonnen). Auf "Siedlungsabfälle" entfielen ebenfalls 12,2 % (50,6 Millionen Tonnen), 6,8 % (28,1 Millionen Tonnen) waren "Abfälle aus der Gewinnung und Behandlung von Bodenschätzen".70 % der Abfälle recycelt339,8 Millionen Tonnen aller Abfälle wurden im Jahr 2019 verwertet, das entspricht einer Verwertungsquote von 81,6 %. Die meisten Abfälle (292,0 Millionen Tonnen bzw. 70,1 % aller Abfälle) wurden stofflich verwertet, also recycelt. Auf Deponien entsorgt wurden 16,5 % der Abfälle. Am geringsten ist diese sogenannte Ablagerungsquote bei den Siedlungsabfällen mit 0,2 %.Weitere Informationen:Die vorläufigen Ergebnisse des Abfallaufkommens für Deutschland im Jahr 2019 sind auf der Themenseite "Abfallwirtschaft" in den Tabellen Kurzübersicht Abfallbilanz - Zeitreihe vorläufig beziehungsweise in den Grafiken Abfallaufkommen insgesamt (vorläufig) verfügbar.Weitere Informationen zur Abfallbilanz und methodische Erläuterungen sind in den Publikationen zur Abfallbilanz abrufbar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Statistiken der AbfallwirtschaftTelefon: +49 (0) 611 / 75 85 17www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell