Abfall in Chancen verwandeln / Henkel geht Partnerschaft mit Plastic Bank ein (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Als erstes globales Konsumgüterunternehmen geht Henkel einePartnerschaft mit dem Sozialunternehmen Plastic Bank ein. GemeinsamesZiel: den Plastikabfall in den Ozeanen stoppen und gleichzeitig neueChancen für Menschen in Armut schaffen.Im Rahmen der Partnerschaft werden neue Plastik-Sammelcenter inHaiti errichtet. Die lokale Bevölkerung kann dort gesammeltenPlastikabfall abgeben und gegen Geld oder Sozialleistungeneintauschen. Aus Plastik wird so Wert geschaffen, bevor der Abfall inGewässer oder Ozeane gelangt. Außerdem arbeitet Henkel daran, dasrecycelte Plastik in Zukunft in seinen eigenen Produktverpackungeneinzusetzen.Die 2013 von David Katz gegründete Plastic Bank will weltweit eineMilliarde Menschen animieren, aus Abfall einen Wert zu schaffen. Sowird die Lebenssituation von Menschen in Armut verbessert - und dasvor allem in Ländern, in denen es keine ausreichendeAbfallwirtschaft-Infrastruktur gibt.Die Zusammenarbeit mit Plastic Bank ist für Henkel ein weitererwichtiger Schritt im Rahmen seines Nachhaltigkeitsengagements. Seitvielen Jahrzehnten nimmt das Unternehmen im Bereich derNachhaltigkeit eine führende Rolle ein, die regelmäßig vonunabhängigen Ratings und Rankings bestätigt wird. Bis zum Jahr 2030will Henkel den Wert seiner Geschäftsaktivitäten im Verhältnis zumökologischen Fußabdruck seiner Produkte und Dienstleistungenverdreifachen."Wir sind davon überzeugt, dass unser Fokus auf das ThemaNachhaltigkeit wichtiger ist als je zuvor", sagt Kathrin Menges,Personalvorstand und Vorsitzende des Sustainability Councils vonHenkel. "Gemeinsam mit Plastic Bank möchten wir dazu beitragen, dassweniger Plastikabfall aus Haiti in die Ozeane gelangt, undgleichzeitig das Leben vieler Menschen in Armut verbessern. Es istuns wichtig, auch das Bewusstsein unserer Verbraucher fürPlastikabfall weiter zu erhöhen. Deswegen spielen führendeKonsumentenmarken von Henkel bei der Partnerschaft eine wichtigeRolle."Abfall wird zu einer WährungDie Partnerschaft wird von der Top-Marke Schwarzkopf aus demBereich Beauty Care sowie von führenden Marken desUnternehmensbereichs Laundry & Home Care getragen. Zunächstkonzentriert sich die Zusammenarbeit auf Haiti; hier besteht aufgrundder fehlenden Infrastruktur für Abfallwirtschaft großes Potenzial.Und so funktioniert das System: Die lokale Bevölkerung wird imAustausch gegen das gesammelte Plastik Geld, Sachspenden oderSozialleistungen erhalten. Der Plastikabfall wird sortiert undverarbeitet und kann dann wieder der Recycling-Wertschöpfungskettezugeführt werden - als Social Plastic®: Durch die Verifizierung desMaterials durch Plastic Bank wird bestätigt, dass die Sammler einenüberdurchschnittlichen Preis für den Plastikabfall erhalten haben."Wir freuen uns, die Partnerschaft mit Henkel und seinenKonsumentenmarken bekanntzugeben", so David Katz, Gründer und CEO vonPlastic Bank. "Die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das eineführende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit einnimmt, ermöglicht uns,noch mehr Menschen mit unserer Lösung zu erreichen und einen nochgrößeren, positiven Einfluss auf die Umwelt zu haben. Gemeinsamkönnen wir Ozean-Plastik stoppen - indem wir Abfall zu einer Währungmachen und gleichzeitig neue Chancen für Menschen in Armut schaffen."Engagement für Nachhaltigkeit bei HenkelDie Kooperation mit Plastic Bank baut auf zahlreichen Aktivitätenvon Henkel rund um nachhaltige Verpackungen und Recycling auf. ImJahr 2016 hat Henkel recyceltes Plastik in den Verpackungen von rund1,3 Milliarden Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Kosmetikproduktenweltweit eingesetzt. Beim Einsatz für nachhaltige Verpackungen folgtHenkel drei Grundsätzen: Verpackungsmaterial reduzieren undverbessern sowie eine Kreislaufwirtschaft ermöglichen. "Plastic Bankbietet eine einzigartige Lösung für das Problem des Ozean-Plastiks,weil sie den Abfall direkt an der Quelle bekämpft und weltweitskalierbar ist", sagt Thomas Müller-Kirschbaum, Leiter der globalenForschung und Entwicklung im Henkel-Unternehmensbereich Laundry &Home Care. "Im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel verknüpfen wir diePartnerschaft mit Plastic Bank mit den Marken Pril, Sidolin und Biff.Das ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem bestehendenEngagement, da wir hier einen starken Fokus auf dengesellschaftlichen Fortschritt legen."Die Zusammenarbeit mit Plastic Bank ergänzt auch die Aktivitätenvon "Million Chances" - eine Initiative der Marke Schwarzkopf, dieMädchen und Frauen auf der ganzen Welt dabei hilft, für sich selbsteine positive Zukunft zu schaffen. Durch die Initiative hatSchwarzkopf Weiterbildungen und Bildungsperspektiven für tausendeMädchen und Frauen auf der ganzen Welt ermöglicht, von Kroatien undSlowenien bis hin zu China, Indien, Kolumbien oder Südafrika."Schwarzkopf und Plastic Bank verfolgen zwei gemeinsame Ziele: sichum die Belange der Umwelt zu kümmern und das Leben der Menschen zuverbessern", sagt Marie-Ève Schröder, Corporate Senior Vice PresidentInternational Marketing im Unternehmensbereich Beauty Care."Gemeinsam können wir Chancen für Menschen in Armut schaffen, indemwir ihnen Zugang zu einem sicheren Einkommen ermöglichen."