Aberdeen New Dawn Investment: Das dürfte so richtig spannend werden!

Per 22.06.2019, 02:00 Uhr wird für die Aktie Aberdeen New Dawn Investment am Heimatmarkt London der Kurs von 251 GBP angezeigt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Aberdeen New Dawn Investment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Aberdeen New Dawn Investment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Aberdeen New Dawn Investment auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Aberdeen New Dawn Investment in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Aberdeen New Dawn Investment hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aberdeen New Dawn Investment-Aktie hat einen Wert von 49,29. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (49,66). Aberdeen New Dawn Investment ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,66). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Aberdeen New Dawn Investment.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Aberdeen New Dawn Investment von 251 GBP ist mit +13,55 Prozent Entfernung vom GD200 (221,04 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 220,76 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +13,7 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aberdeen New Dawn Investment-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.