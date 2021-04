Aberdeen International (TSX:AAB, FWB: A8H) und AES-100 Inc. orten in Kernreaktoren zusätzliches Marktpotenzial für die Herstellung von Wasserstoff

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Quelle: IRW Press

Toronto, Kanada – 8. April 2021 – Aberdeen International Inc. („Aberdeen“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AAB, FWB: A8H) freut sich, über die neuen Entwicklungen in Zusammenhang mit seiner jüngsten Übernahme der Firma AES-100 Inc. zu berichten (siehe Pressemeldungen vom 1. Februar 2021, 11. Februar 2021, 3. März und 10. März 2021).

AES-100 Inc. ist derzeit damit beschäftigt zu prüfen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung