Abercrombie & Fitch: Das sieht weiterhin gut aus

Die Abercrombie & Fitch-Aktie bildete im Mai 2019 bei 30,31 US-Dollar ein Hoch aus und ging anschließend in eine Abwärtsbewegung über. Diese endete im März, als der Kurs im Tief bis auf 7,42 US-Dollar zurückfiel. Seitdem bestimmen überwiegend die Bullen das Bild. Sie ließen den Kurs in einem ersten Schritt bis an die 50-Wochenlinie vorrücken.

Sie wurde Ende August überschritten und ...



