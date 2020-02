Abercrombie & Fitch: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Abercrombie & Fitch":

Am 11.02.2020, 16:05 Uhr notiert die Aktie Abercrombie & Fitch an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 16.83 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Abercrombie & Fitch haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Abercrombie & Fitch-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 17,84 USD. Der letzte Schlusskurs (16,85 USD) weicht somit -5,55 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 17,1 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,46 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Abercrombie & Fitch ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Abercrombie & Fitch-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,89 Prozent und liegt damit 0,92 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 3,96). Die Abercrombie & Fitch-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,37 ist die Aktie von Abercrombie & Fitch auf Basis der heutigen Notierungen 64 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (36,89) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".