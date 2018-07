Abercrombie & Fitch: Aktienanalyse vom 23.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Abercrombie & Fitch":

Am 20.07.2018 ging die Aktie Abercrombie & Fitch an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 26,16 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Die Aussichten für Abercrombie & Fitch haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Abercrombie & Fitch auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Abercrombie & Fitch in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Abercrombie & Fitch hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Abercrombie & Fitch-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 11 "Hold" und 4 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Abercrombie & Fitch vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 19,44 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (26,16 USD) ausgehend um -25,69 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Abercrombie & Fitch von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,65 und liegt mit 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary) von 40,64. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Abercrombie & Fitch auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.