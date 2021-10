Abercrombie & Fitch Aktie: A&F und GXO eröffnen Vertriebszentrum in Goodyear, Arizona!

Abercrombie & Fitch Co (NYSE:ANF) und GXO Logistics Inc (NYSE:GXO) haben die Eröffnung eines neuen, 715.000 Quadratmeter großen Distributionszentrums in Goodyear, Arizona, vereinbart.

Die hochautomatisierte Anlage wird als neues Drehkreuz für Abercrombie & Fitch an der Westküste dienen, wenn sie Ende 2021 vollständig in Betrieb genommen wird.

Intelligente Analysen, einschließlich KI und maschinellem Lernen, werden eingesetzt, um eine schnelle und effiziente Verteilung der



