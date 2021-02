Aber nur Händchenhalten: Besuche in englischen Heimen wieder erlaubt

LONDON (dpa-AFX) - Nach dann zwei Monaten im Lockdown dürfen Bewohnerinnen und Bewohner von englischen Pflegeheimen einen ausgewählten Freund oder Verwandten wieder berühren.



Vom 8. März an sei Händchenhalten mit einem Kontakt erlaubt, der vorher benannt werden muss und dann regelmäßig zu Besuch kommen darf. Das teilte das Gesundheitsministerium in London am Samstag mit. Umarmungen und Küsse sollen aber vermieden werden. Besucher müssen vor dem Eintritt einen Corona-Schnelltest machen und Mund-Nasen-Schutz tragen. Eine Impfung sei aber keine Voraussetzung, hieß es.

Seit 5. Januar gilt in England ein Lockdown mit weitreichenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Besucher dürfen Heimbewohner seither nur unter freiem Himmel oder hinter einer Scheibe sehen und mussten dabei den Mindestabstand einhalten. Es gab aber Ausnahmen.

Der Schritt zu einer vorsichtigen Öffnung sei Teil der "Roadmap" von Premierminister Boris Johnson, der an diesem Montag einen schrittweisen Ausstieg aus dem Lockdown verkünden will, betonte das Ministerium. Großbritannien ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas mit weit mehr als 115 000 Toten./bvi/DP/nas