Abenteuerreise in die Welt der Pferde: EQUILALAND feierlich eingeweiht (FOTO)

München (ots) -Bei strahlendem Sonnenschein wurde heute Deutschlands neueFreizeitattraktion EQUILALAND feierlich eingeweiht. Über 60Showpferde und 80 Teilnehmer, darunter die zahlreichen Darsteller ausEQUILA, bildeten im Rahmen einer Eröffnungszeremonie eine farbenfroheParade. Angeführt wurde sie von einer 30-köpfigen Blaskapelle undeiner Kutsche, die das rote Band durchfuhr und so den Erlebnisparkfür sein Publikum freigab. Anschließend gingen rund 900 geladeneGäste auf ihre erste Entdeckertour in der Pferde-Erlebniswelt inMünchen-Fröttmaning.Unter den Gästen waren viele Kinder und Münchner Familien,Wegbegleiter und Freunde, offizielle Vertreter wie MünchensStadträtin Julia Schönfeld-Knor, sowie prominente Besucher wie HardyKrüger jr. mit seiner Familie, Karen Webb mit ihren beiden Kindernund Funda Vanroy mit ihrer Tochter. Zu den Paradeteilnehmern gehörteauch Schauspielerin Marie Bäumer, die das Projekt seit einiger Zeitfreundschaftlich begleitet.Weltweit einzigartiger ErlebnisparkAuf einer Fläche von sieben Fußballfeldern lädt EQUILALAND zueiner Abenteuerreise in die faszinierende Welt der Pferde ein. Derweltweit einzigartige Erlebnispark vereint Wissensspaß, aufregendeFreizeitattraktionen, spannende Blicke hinter die Kulissen desShowhighlights EQUILA und hautnahe Eindrücke des Alltags von EuropasShowreiter-Elite. Auf der fantasievoll angelegten Entdeckertourerkunden Besucher Wissensstationen, Sinneserlebnisse,Spielplatzabenteuer und elf Themenpavillons, u.a. mit Pferde-Spa,Kinder-Universität, Hufschmied, Pferde-Kino und Ponyvilla."EQUILALAND ist eine neuartige Idee und ganz anders als jederandere Freizeit- oder Themenpark. Spiel und Spaß, Überraschendes undLehrreiches verbinden sich hier auf eine bisher nie dagewesene Weise.Wir wünschen allen Besuchern, dass sie bei uns einen aufregenden,facettenreichen Tag verbringen und mit einem bereicherten Gefühl dieHeimreise antreten", sagt Johannes Mock-O'Hara, GeschäftsführerApassionata World GmbH. "Mit dem heutigen Tag hat die internationaleCAVALLUNA-Familie in München endgültig ihr Zuhause gefunden. Hierleben ab heute Pferde und Reiter gemeinsam im EQUILALAND und wir alledürfen jeden Tag ein Teil davon sein", sagt Meike Árnason, DeputyGeneral Managerin.Prominente Stimmen zur feierlichen EinweihungMarie Bäumer: "Ich bin glücklich, dass ich heute als Teil diesergroßen Parade EQUILALAND mit einweihen durfte. Es ist schön, wennKinder und Erwachsene hier eine gute Auszeit vom rasanten Alltaggenießen und mit Leichtigkeit und Freude in die Welt der Pferdeeintauchen können. Deshalb wünsche ich EQUILALAND ganz vieleBesucher, die sich für Pferde interessieren und noch mehr, die zuFans und Freunden werden - das wäre das Größte!"Hardy Krüger jr.: "Es ist immer ein ganz besonderes Erlebnis mitPferden zusammen zu sein. Die Passion für die Vierbeiner ist imEQUILALAND spürbar und führt Kinder an die Faszination Pferd heran."Funda Vanroy: "Von Pferden lernen heißt fürs Leben lernen.EQUILALAND weckt das kindliche Staunen in jedem von uns und zeigt,dass Wissen Spaß macht."Karen Webb: "Die Nähe zu den Pferden ist beeindruckend. Man istwirklich hautnah dabei und bekommt einzigartige Einblicke in dasLeben und die Arbeit der Showreiter von EQUILA."Visionäres Freizeitprojekt nun vollständigDie Eröffnung von EQUILALAND komplettiert nach der Premiere vonEQUILA im November 2017 die neuartige Freizeitattraktion. Binnen zweiJahren wurde in München-Fröttmaning für rund 55 Millionen Euro einweltweit einzigartiges Freizeitprojekt realisiert. EQUILALAND isteine Marke von CAVALLUNA - Passion for Horses. Zu denleidenschaftlichen Engagements zählen die Europa-Tour, dieShowproduktion EQUILA, die im eigens gebauten SHOWPALAST MÜNCHEN zusehen ist, sowie die ihn umgebende Pferde-Erlebniswelt.EQUILALAND ist ganzjährig geöffnet von 10 bis 19 Uhr (letzterEinlass 18 Uhr), Tickets ab 14,90 EUR. Mehr Informationen unterwww.equilaland.comPressekontakte:Apassionata Park München GmbH & Co. KGHans-Jensen-Weg 380939 Münchenwww.equilaland.comFrederike Koppetsch089 - 121 402 541Frederike.Koppetsch@apassionata.comJana Hünermann089 - 121 402 540Jana.Huenermann@apassionata.comSelina Nickel089 - 121 402 542selina.nickel@apassionata.comOriginal-Content von: APASSIONATA Park München GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell