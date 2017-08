Abenteuer Kita-Start: So klappt die Eingewöhnung (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ganz kuschelig - so mögen Babys es gerne.In der ersten Zeit sind sie deswegen in der Regel bei Mama und Papazu Hause. Doch irgendwann im Kleinkindalter müssen die meisten in denKindergarten. Petra Bröcker berichtet:Sprecherin: Vielen Eltern fällt es schwer, ihr Kind das erste Malin der Kita alleine zu lassen. Wie man den Nachwuchs am besten aufdie Trennung vorbereitet, dazu Peggy Elfmann, stellvertretendeChefredakteurin vom Apothekenmagazin "Baby und Familie":O-Ton Peggy Elfmann 16 sec."Die Eingewöhnung fällt Kindern natürlich leichter, wenn sie davorschon Kontakt zu anderen Kindern hatten, also zum BeispielGeschwister haben oder schon in der Spielgruppe waren. DasAllerwichtigste ist allerdings, dass die Eltern sich auf die Trennungvom Kind eingestellt haben und damit auch positiv umgehen."Sprecherin: Wenn die Kinder mit den neuen Räumen und Gesichternbereits vertraut sind, haben sie weniger Angst vor der Trennung:O-Ton Peggy Elfmann 18 sec."Hilfreich ist es, wenn man möglichst früh anfängt, die neue Kitakennenzulernen. Also zum Beispiel zu Infonachmittagen hingeht odereinen Schnuppertag wahrnimmt, den viele Kitas anbieten. Da lernen dieKinder die Einrichtung kennen, aber man als Eltern auch schon dieErzieher. Und das ist ja wichtig, dass man gleichberechtigt alsPartner agieren kann."Sprecherin: Nach einigen Tagen gemeinsam mit Mama oder Papa in derKita ist es schließlich so weit: Die Eltern verabschieden sich vomKind und dann fließen oft Tränen:O-Ton Peggy Elfmann 18 sec."Wenn das Kind weint, ist das für die Eltern natürlich schlimm,aber am besten ist, man geht trotzdem und macht dieAbschiedszeremonie nicht so lang. Meist geht das ganz schnell, dassdie Kinder wieder vergnügt werden und fünf Minuten später spielen sieganz fröhlich. Und die Kleinen lernen auch ganz schnell, dass dieEltern wiederkommen."Abmoderationsvorschlag:Heimlich wegschleichen sollten sich die Eltern nicht, rät "Babyund Familie". Denn das verunsichert das Kind und macht die Trennungnoch schwerer. Mit einem offenen und ehrlichen Abschied kommen allebesser zurecht.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell