Abenteuer-Ferien und feiern unterm Sternenhimmel

Bad Radkersburg (ots) - Langeweile am Pool? Fade Wanderungen mitMama und Papa? Nicht in der Region Bad Radkersburg in derSüdoststeiermark. Hier ist der Urlaub voller Abenteuer.Nanu, was hat das Kanu im 50-Meter-Sportbecken verloren? DieIndianer sind los in der Parktherme Bad Radkersburg und sorgen fürAction. Kids-Coach Katharina kennt jede Menge Spiele und jeden Taggibt es neue Highlights wie Schnuppertauchen, Wasserparcours, WaterSlide, Schnitzeljagd oder eine rasante Bootsfahrt auf der Mur.Zwtl.: Räuber Rüdiger auf Rätsel-RallyeAuch Geschichte und Umgebung der historischen Thermenstadt BadRadkersburg lernen die kleinen Entdecker in den Ferien kennen. Aufder kniffligen Rätselrallye versuchen sie das Geheimnis derverschwundenen Steintafel zu lösen und dem Räuber Rüdiger auf dieSchliche zu kommen. Auf Rädern geht es von einer spannendenRätselstation zur nächsten, bis das Geheimnis gelüftet ist.Anschließend lockt eine Belohnung für die aktiven Rätsel-Radler.Zwtl.: Flanieren & RAdierenSind die Kleinen beim Kids-Coach, nützen Mama und Papa die Zeitfür eine Radtour durch die schattigen Murauen und für einen Stopp ineiner der vielen gemütlichen Buschenschanken am Wegesrand.Schließlich müssen die regionalen Leckerbissen und guten Tropfen derWeinregion probiert werden. Ideal für einen Einkehrschwung sind auchdie Weinorte Klöch und Tieschen, wo sich alles um Wein, Wasser undVulkanerlebnis dreht. Dann noch im Thermalwasser abtauchen und schonwartet das Abendprogramm auf die ganze Familie: "Flanieren &RAdieren" in der historischen Altstadt von Bad Radkersburg bietetentspannte Livemusik, das erfrischende Spezialgetränk "RAdierer" undein abwechslungsreiches Kinderprogramm. In Halbenrain heißt es jedenDonnerstag "Gemma strawanz?n". Wein und Musik geben dann den Ton an.Und das bei mediterranem Klima unter freiem Sternenhimmel. Dolce Vitavom Feinsten!Zwtl.: Outdoor-Fitness TageKinder bis zum 12. Lebensjahr baden kostenlos: Von 17. Juni bis10. August 2018 ist bei der Übernachtung in einem der Partnerbetriebeder Tageseintritt in die Parktherme inklusive. Zusätzlich locken diekostenlosen Outdoor-Fitness Tage in die Parktherme. Kräuter-Yoga,Faszien-Fitness, Feldenkrais uvm. stehen auf dem Programm.[www.badradkersburg.at] (http://www.badradkersburg.at/)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Mag. Birgit Oberhollenzer-Praschbergerbirgit@oberhollenzer.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17417/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: oberhollenzer kommunikation & eventorganisation, übermittelt durch news aktuell